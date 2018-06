Eksmiss Madli Vilsar, kes hiljuti avalikult oma kaalutõusust rääkis, pahandab oma Instagrami postituses inimestega, kes teisi halvustavad ja mõnitavad.

"Täna nägin ühte blogipostitust, kus ühele kenale neiule üritatakse selgeks teha, kui paks ta on ja see muutis mo jälle väga emotsionaalseks. Ma tean väga hästi, kuidas see meeletu halvustamine ja mõnitamine mõjuvad. Vahe ongi selles, et on inimesi, kellel ei ole kehakaal probleem ja on teised, kes ei saa sööki nuusutatagi ja juba võtavad juurde. Samal ajal on ka neid, kes näevad kurja vaeva, et kaalus veidigi juurde võtta, et mitte närtsinud välja näha.

Mõlemad olukorrad on rasked. Mõlemal puhul on kommenteerijaid, kes arvavad teadvat paremini, mis on ilus, kuidas nad peaksid elama ja mida nad kõik valesti teevad! Aga fakt on see, et me oleme kõik erinevad ja see ongi äge!

Õelutsejatele tahaks õelda vaid üht - ma loodan, et sinu elus ei tule kunagi sellist probleemi, mille kallal sind mõnitatakse ja halvustatakse. Ma loodan, et sul läheb elus kõik nii nagu sa soovid ja ei pea vastakuti seisma olukordadega, mis põhjustavad selliseid väliseid muutusi. Ma loodan, et sa ei pea kunagi kogema samasugust alandust kui sa ise teistele praegu valmistad! Ma loodan, et sa saad aru, et elus on palju muid väärtusi kui kellegi sobitumine kindlatesse visuaalsetesse normidesse! You can change your body but it’s lot harder to change an ugly heart! (Sa saad muuta oma keha, aga palju raskem on muuta koledat südant - T.J.) See on küll klišee aga samas nii tõsi - me oleme kõik ilusad, erinevate vormide ja iseloomudega, aga kui sa oled hinges õel, siis ei päästa sind isegi Kardashianite tagument või peenike piht!"