Tänavusel Eurovisioni lauluvõistlusel võis teiste seas ringi liikumas näha ka maailmakuulsat näitlejat Will Ferrelli. Nüüd on selge, et mees käis seal põhjusega – Ferrell mängib peaosa filmis "Eurovision".

Ka Eesti delegatsioonil õnnestus Will Ferrelli Eurovisioni sinisel vaibal oma silmaga näha. "Leppisin Will Ferrelliga ühe asja kokku. Pärast ütlen," kirjutas Mart Normet oma Facebooki lehele postitatud pildi juurde.

Rootsi esindaja Benjamin Ingrosso kohtas Ferrelli lava taga. "Läksin otse tema juurde ja ütlesin, et ma olen suur fänn. Kõige esimesena ütlesin, et ma olen rootslane, et tal tekiks äratundmine," rääkis Benjamin Aftonbladetile. Will Ferrelli naine on rootslanna. "Rääkisime seal natuke juttu ja ta ütles, et tuleb ja vaatab mind laval," rääkis Benjamin ja nii oligi. Ferrell vaatas esireast tervet tema esinemist. "Ta ütles, et mu esitus nägi lõbus välja ning talle meeldis minu muusikavideo," rääkis Benjamin Aftonbladetile.

Muidugi palus Benjamin ka, kas ta võib Williga pilti teha, ning mees vastas selle peale, et oleks sedasama küsinud.

On teada, et Ferrell on suur Eurovisioni fänn ning on võistlust ka varem vaatamas käinud - näiteks 2014. aastal Kopenhaagenis.