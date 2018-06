Läinud reedel teatas USA president Donald Trump, et kehtestab Hiina kaupadele 25% tariifi, mille väärtuseks on 50 miljardit dollarit. Nüüd on Trump Hiinat ähvardanud veel 10% lisatariifiga. Tariifid on suunatud Hiina programmi „Made in China 2025“ vastu.

Trumpi sõnul oleks tariifide kehtestamisest mõju, kui Hiina keeldub oma tavasid muutmast, vahenda BBC.

Lõppenud nädalavahetusel teatas Hiina vastusena Trumpi plaanidele, et kehtestab alates 6. juulist mõnedele USA kaupadele tariifid väärtusega 34 miljardit dollarit aastas.

USA plaan tariife veelgi tõsta oleks kaalukas areng tekkinud vaidlustes nig see ähvardab kaks riiki kaubandussõtta viia, kirjutab väljaanne.

Hiina on antud teema kohta öelnud, et USA tegeleb šantažeerimisega. Trump aga jääb seisukohale, et Hiina on USA-ga kaubeldes aastaid kasu saanud.