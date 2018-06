100 miljoni dollarilise aastakäibega ülemaailmse koolitusfirma Mindvalley asutaja ja juht Vishen Lakhiani on seadnud endale suure eesmärgi: ei vähemat ega rohkemat, kui muuta täielikult maailma haridussüsteemi. Senine süsteem on oma aja ära elanud ega õpeta 21. sajandil vajalikke oskusi.

Malaisias sündinud, USAs arvutiinseneriks õppinud ning pangalaenude, investorite ja muude toetusteta oma firma üles ehitanud Lakhiani sõnu peaksid traditsioonilised ülikoolid olea juba paari aasta pärast mõttetud. Ainsana suudab Mindvalleyle konkurentsi pakkuda Ivy liiga ehk kaheksa Põhja-Ameerika ülikooli: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton ja Yale. Lakhiani kinnitab, et edu alus on eneseareng, võime kahelda kõiges, mida oled seni õigeks pidanud, ja otsustavus lasta lahti kõigist sind seni kammitsenud piirangutest.

