Maine päästmiseks üritatakse Washingtonis tegelikulut aset leidnud juhtumeid maha vaikida.

Mis juhtus Eesti suursaadiku Lauri Lepikuga Washingtonis, et alla aasta ametis olnud kõrge diplomaat palub end juba koju saata?

Tagantjärele targana teavad paljud Eesti diplomaatilise teenistusega tuttavad allikad öelda, et märke joovastavate jookidega liigsest meeldimisest täheldati ka suursaadik Lepiku varasema töö ajal NATOs. Kuid tema karjääri jätkumine ja Washingtoni edutamine näitab, et isegi kui probleemi teati, jäi see omavahele ega takistanud karjääri. Suursaadik teemat ei kommenteerinud.

