Pikaaegse muusikukarjääri kõrval on Tomi näinud Eurovisioni ja "Eesti laulu" arengut nii seest kui väljast. "Tegelikult kandideerisin sellepärast, et avanes võimalus ennast teostada. Arvan, et olen selleks valmis."

Värskem kokkupuude "Eesti lauluga" oli Tomil aastal 2017, kui ta kirjutas abikaasa Anni Rahulaga Ariadnele loo "Feel me now". "Ma arvan, et muusikaline suund peakski olema "Eesti laulul" just selline," lausub mees.

Kõige olulisemaks peab värske peaprodutsent seda, et see on eelkõige muusikavõistlus. "Kõige tähtsam on see, et poolfinaalidesse ja finaalidesse pääseks võimalikult head Eesti muusikat," lausub Rahula. "Ehk see tase ei tohiks muusikaliselt olla hästi kirev. Erinevus küll rikastab, aga oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet."

Tomi peab enda plussiks seda, et on tulnud klassikalise muusika keskkonnast ning samas töötanud aastakümneid levimuusikas. "Mul on need mõlemad pooled olemas. Saan aru, et maitseid on erinevaid, aga ma usun, et tean, mis on tänapäeva maailmas hea lugu."

Kuigi eurolavale valib loo lõpuks publik, peab hea eurolaul olema Rahula arvates eelkõige kaasahaarav. Klassikalises mõttes peab Tomi heaks laulu, mis on tehtud südamega. "Väga tihti on nii, et paljudel on head lood, aga teostus ja lõppviimistlus on poolik. Muusik ei ole suutnus seda viia tänapäeva." Just seda püüab värske peaprodutsent ennetada. "Et paljud laulukirjutajad saaksid tagasisidet enne, kui loo võistlustulle saadavad."