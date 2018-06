"Puhka rahus," kirjutab West Twitteris. "Ma ei jõudnudki su eluajal sulle öelda, kuivõrd palju sa mind inspireerisid. Aitäh, et sa olemas olid."

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw