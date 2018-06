Politsei viib täna Kiili alevis ning Urge ja Kõrvetaguse külades läbi õppuse, kus harjutatakse relvastatud kurjategijate jälitamist ja tabamist.

Õppus algab kella 10 ajal Kiili vallamaja esisel platsil. Hiljem liigutakse Raplamaale Urge külas asuva Circle K teenindusjaama kõrvale ning alates pärastlõunast harjutatakse kurjategijate kinnipidamist Raplamaal asuvas Kõrvetaguse külas.

„Viime õppuse läbi nii, et häiriksime kohalikke elanikke ja Urge Circle K teenindusjaama kliente võimalikult vähe,“ sõnas õppuse korraldaja, Põhja prefektuuri kriisireguleerija Janek Laaneväli. Nii Kiili vallamaja kui Urge teenindusjaam jäävad külastajatele avatuks. Politseinikele on antud luba liiklust ajutiselt ümber suunata, kuid olulisi liiklusseisakuid õppus kaasa ei too.