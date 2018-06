Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar osales Tallinna linnavolikogus peetud 18 istungist kokku vaid neljal.



2018. aastal on toimunud 12 Tallinna linnavolikogu istungit, 2017. aastal peeti 24 istungit, millest kuus olid 9. koosseisu istungid. Viimase koosseisus on ka linnavolinik Edgar Savisaar.



Linnavolikogu liige Edgar Savisaar on osalenud neljal Tallinna Linnavolikogu 9. koosseisu istungil, kinnitas volikogu nõunik Triin Rait Õhtulehele.



Läinud nädalal peatas Tallinna linna valimiskomisjon Edgar Savisaare linnavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kolmeks kuuks, kuni tänavu 15. septembrini. Savisaare volituste peatumise ajaks saab volikoguliikmeks volikogus Isamaa fraktsiooni esindav Olle Koop.