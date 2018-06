Liharull on rahva suus (ja ka rahvasuus) alati au sees olnud. Juba meie esivanemad pidasid lugu heast liharullist. Sellel on kindel koht meie rahvatraditsioonides nagu jõulud, pulmad, talgud, korralik hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. Liharull on igas hetkes erakordne, emotsionaalne ja kordumatu.

Kikas OÜ on koostöös maitseteadlaste ja gurmaanidega pannud kokku suurepärase lihatoote ning nimetanud selle Doktori Lemmikrulliks. Tegemist on kana- ja sealihasegu rulliga, mis on täidetud maitsevõiga.

Ta aitab sind kuuel erineval moel!

DoktoriLemmikrull on näljakustutaja, kõhutäitja, jõuandja ja tujutõstja. Seda kõike tänu temas leiduvatele toitainetele, valkudele, vitamiinidele, rasvadele, süsivesikutele ja mineraalainetele. Söömine stimuleerib mao ja sapi sekretsiooni ja elavdab seedetegevust. Doktori Lemmikrull omab lisaks nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat toimet, mis väljendub kõige paremini tühja kõhu korral. Unusta tühi kõht!

DoktoriLemmikrull on KIKASe rullisarja valmisküpsetatud toode.

Rullist on võimalik valmistada mitmesuguseid tervislikke roogasid kombineerides seda kartulite, riisi, tatra, salatite, makaronidega ja erinevate kastmetega. Lisa basiilikut, lillkapsast, porrut, tomatit, kurki, redist, rohelist sibulat ja praad ongi valmis. DoktoriLemmikrull kindlustab hea enesetunde kogu päevaks. Üleannustamist ei ole täheldatud.

DoktoriLemmikrull käib ajaga kaasas, kandes endas traditsioone läbi aja ning leides igas hetkes midagi erakordset, emotsionaalset ja kordumatut.

Kikas – inimesele, kes armastab kvaliteeti! Kikas on korralik kõhutäis!