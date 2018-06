„Ma mõistan väga hästi, mis lapsi batuutide juures paelub ja miks nad neid nii väga armastavad. Täispuhutaval batuudil tunned ennast nagu kuul kõndides, jääb tunne justkui gravitatsioon ei kehti. Sa suudad hüpata tavapärasest kõrgemale ja maanduda tagasi ennast vigastamata. Lisaks sellele pead paljudel batuutidel ületama teele jäetud horisontaalseid või vertikaalseid tõkkeid, turnima üles ronimismäest, et jõuda näiteks liumäele. Suurema seltskonnaga on veelgi põnevam, siis tekib ka võistlusmoment,“ räägib ettevõtte Batuudijuss omanik Jaanus Laane. Ta tunnistab, et on täismehena kõik saadaolevad batuudid ise ära proovinud ja ka temal oli lõbus.

Jaanus Laane sõnul tellitakse batuute sünnipäevadele ja muudele üritustele üha enam. Tore on seegi, et sündmus ei pea alati vabas õhus toimuma – batuuti saab kenasti paigaldada isegi suurematesse ruumidesse. Kui lastel on lõbu laialt, siis tegelikult saavad kasu ka lapsevanemad. „Olen kuulnud paljudelt vanematelt et tänu batuudile võinuks nad sünnipäevapeol kokku hoida toidu ja joogi pealt. Lapsed lihtsalt unustavad kõik muu, kui neil on lõbus. Ja täispuhutavad batuudid juba on sellised, kus on kõigil lõbus,“ lausub Laane.

Batuudijussi omanik nendib, et üsna paljud lapsevanemad pelgavad ikka veel batuute ja panevad nende ohutuse kahtluse alla. „Kui batuut on õigesti paigaldatud ning lapsed peavad kinni batuudi kasutamise reeglitest, siis on tegemist väga ohutu atraktsiooniga. Täispuhutav batuut on konstrueeritud nii, et see oleks ohutu: kõik kukkumised on pehmele pinnale, kõik meie batuudid on sellised, kus kasutaja ei saa ennast vigastada,“ selgitab Laane.

Ta toob välja, et Eestis nimetatakse batuudiks nii täispuhutavaid batuute kui ka koduaedadest tuttavaid sportbatuute. "Ilma võrguta või võrguga sportbatuudid, millel lapsed hüppavad mitmekesi põhjustavad väga palju traumasid. Ka sportbatuut oleks ohutum, kui sellel peetaks kinni kasutusreeglitest," nendib Laane.

Batuudijuss tegutseb juba kuuendat aastat ning batuudiparki täiendatakse pidevalt ja kulunud atraktsioonid kantakse kiirelt maha. „Kõik batuudid on terved, neid puhastatakse hoolikalt peale iga kasutuskorda. Vajadusel parandatakse purunenud või purunema hakkavad kohad. Korras, kinnitatud, regulaarselt kontrollitud batuut, kus peetakse kinni reeglitest, tagab kasutajate turvalisuse,“ kinnitab ta.

Batuudi paigaldamine on väga tähtis protseduur. „Välitingimustes peab batuut olema alati maa külge kinnitatud. Ja mitte lihtsalt kinnitatud, vaid reeglitepäraselt kinnitatud. Iga batuudi kinnitus peab vastu pidama 160 kg tõmbejõule (1600N). See tähendab, et ka kinnitamisel kasutatavad köied ja kinnitusaasad peavad 1600N jõule vastu pidama. Raskustega paigaldamisel ei piisa seega liiva- või veekottidest, mõelda vaid, kui palju peaks iga kinnituse jaoks olema liivakotte, et 160 kg tõmbejõule vastu pidada,“ selgitab ta. Kõige lihtsam on batuuti paigaldada murule, aga eraldi on vahendid ka liiva või asfaldi peale kinnitamiseks.

Klient peaks teadma sedagi, et kui tuule kiirus on üle 11m/s või sajab vihma, jääb kahjuks Batuudijussi poolt batuut paigaldamata – siis pole see enam turvaline.

Laane toob välja, et Batuudijuss ei proovi kunagi lükata turvalisuse eest vastutust kliendile – kuigi nii mõnelgi pool seda üritatakse. „Batuudijuss kinnitab, et kliendi käsutusse toodud atraktsioon on kasutajale turvaline ja Batuudijussi töötajad vastutavad täielikult atraktsiooni turvalisuse eest. Küll aga palume, et iga kasutaja loeks läbi kaasa antud kasutusreegleid ja peaks neist ka kinni,“ toonitab Laane.

Mida leidub Batuudijussi valikus?

Batuudijussi valikus on erinevale vanuserühmale mõeldud batuute. Näiteks võib eristada täispuhutavaid batuute, mis on mõeldud ainult eelkooliealistele lastele ning sobivad koduaeda väikelaste sünnipäevadeks.

Väga populaarsed on ka 12-18 meetrit pikad takistusraja tüüpi batuudid, millel on nii ronimismäed, liumäed kui ka rohkelt ruumi lihtsalt hüppamiseks, läbi pugemiseks ja hullamiseks. Sellised takistusrajad sobivad lisaks kodusünnipäevadele veel suvepäevadele või firmaüritustele.

On ka suured täispuhutavad liumäed ja batuudid, mis on detailirohked ja meelitavad lapsi juba kaugelt. Detailirohked batuudid sobivad kõige paremini näiteks firmade perepäevadele. Kui tahetakse mõnel konkreetsel päeval meelitada enda juurde võimalikult palju kliente, siis selliseid batuute nähes toovad lapsed ka oma vanemad kaasa.

Batuut tasub broneerida võimalikult varakult, sest tihti on viimasel hetkel paigalduse ja transpordi organiseerimine keeruline. Võimalusel püütakse siiski viimase hetke tellimusi täita.

Koduleheküljel on iga batuudi juures olemas kalender, kust on näha, milline batuut veel vaba on. Broneerimistasu ei ole ning vajadusel saab tühistada broneeringu täiesti tasuta.