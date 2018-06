Setumaal arutleti selle üle, kas ja kuidas oleks võimalik muuta Setomaa valla põllu- ja metsamaad mahedaks.

Setumaal on kokku ligi 8000 hektarit haritavat maad, millest tegelikult juba preagu 40 protsenti on mahekultuuride all. Setumaa visionäärid usuvad, et ka ülejäänud 60 on võimalik võtta endaga kaasa ja muuta kogu Setomaa vald mahedaks, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Ma arvan, et kõige olulisem on see, et meie inimesed otsiks oma südames vastuse, kas nad tahaks minna mahetootmise peale. Kui sellele küsimusele tuleb "jaa" vastu, siis on meil lootust selle ideega tõepoolest lõpuni minna," rääkis Setomaa Liidu eestvedaja Margus Timmo.

