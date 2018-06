Võrumaal Kobela alevikus juhtus esmaspäeva hommikul traagiline liiklusõnnetus, milles hukkus 29aastane mees. Kolm inimest viidi haiglasse. Kohalike elanike sõnul on ristmikul varemgi avariisid olnud, kuigi seal on igasse ilmakaarde hea nähtavus. Õnnetus juhtus paar minutit enne kella seitset Vana–Antsla–Lüllemäe teel, kui Vana-Antsla poolt tulnud sõiduauto Audi sõitis ette peateel liikunud Audile. Sõidukite kokkupõrge oli sedavõrd ränk, et mõlemad paiskusid kaugele kraavi ja põllule. Sündmuskohal viibinud kohaliku mehe sõnul oli peateele sõitnud auto esiistmel istunud kaassõitja siis veel elus, kui päästjad teda autost välja lõikasid. Ta nendib, et autode juhid ja peateel liikunud sõidukis olnud kaassõitja pääsesid ilmselt eluga tänu sellele, et need on tugevad Saksa masinad. Vigastatud viidi Võru haiglasse. Tee oli õnnetuspaigas kuiv ja nähtavus hea, sõidukite rehvid vastasid nõuetele, juhid olid kained ja kõik autodes olijad kasutasid turvavarustust. Teelõigul, kus kõik juhtus, on lubatud sõidukiirus 90km/h.

Ristmikust mitte kaugel elava naise sõnul on seal varemgi õnnetusi olnud: „Kõrvaltee on samuti sirge ja asfaldi all, kihutavad muudkui peateele, kuigi selle märk on hästi näha. Ei tahaks selle kõrvalteelt tulnud juhi nahas olla. Kogu elu tiksub peas teadmine, et oled tapnud inimese,“ ütleb ta.

Kohaliku mehe sõnul ei saa juhtunus ka eredat valgust süüdistada, sest päike paistis peateele sõitnud juhi selja tagant. Küll aga nendib ta, et enne ristmikku on tee madal ja kõrge hein võib vaatevälja piirata. Seda enam, et peateelgi on pisut enne ristmikku üks madalam koht. „Aga kindlasti pole see öeldud juhile õigustuseks,“ märgib ta.