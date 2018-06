Eesti üks staažikaimaid trubaduure, Jüri Homenja (58) saabub kokkulepitud hommikusöögile Kakumäe hubasesse restorani "Talleke ja Pullike" justkui oleks teel suurele Euroopa turneele. Mehe auto on maast laeni täis tuubitud muusikainstrumente ja kirevaid esinemisrõivaid. Esiistmele on visatud pidžaama ja hambahari. Mees tuleb otse kodulinnast Tartust ja on peale hommikusööki teel Järvekülla ja sealt edasi kuhu Jumal juhatab. Hommikusöögile haarab mees kaasa kitarri, sest romantiline ballaad sobib päikselisse hommikupoolikusse kui valatult.