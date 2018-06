Kuuenädalase perioodi jooksul on USA piirikontroll vanematelt ära võtnud ning ajutistesse laagritesse kinni pannud umbes 1995 last, vahendavad BBC, CBS ja ABC News. Selline praktika tekitab lõhesid nii vabariiklikus erakonnas kui ka presidendi perekonnas. Presidendi järel Ühendriikide kõrgeimal positsioonil istuv vabariiklane, Esindajatekoja spiiker Paul Ryan tunnistas, et USA nüüdne ametlik praktika, eraldada Kesk-Ameerikast üle Mehhiko piiri tulnud immigrantide lapsed nende vanematest, tekitab temas ebamugavust. Ka esimene leedi Melania Trump teatas, et ehkki soovib elada riigis, mis lähtub seadustest, soovib ta elada ka riigist, mis kuulab oma südame häält. President Trump aga jäi häälekalt endale kindlaks, rõhutades, et tema riigist ei saa migrantide laagrit. Kuigi USA immigratsiooniseadused ja praktika on pikkade aastate, mitmete eri valitsuste ajal tehtud kohtuotsuste ning vastu võetud seaduste kogum, süüdistab Trump toimuvas demokraate ja „nende seadusi“.

Selle aasta 19. aprillist 31. maini võeti piiril vanemate käest ära 1995 last. See on osa justiitsminister Jeff Sessionsi käiku läinud nulltolerantsi-poliitikast immigrantide suhtes. Lapsed võetakse vanematelt ära, et järgmistes immigrantides kõhklusi tekitada ning soosida seda, et nood USAsse pigem ei tuleks.

Kõigepealt karmistas Sessions riigis asüüli taotlemise reegleid, sätestades, et enam ei saa varjupaika taotleda põhjendusega, et kodumaal ähvardavad põgenikku koduvägivald või jõuguvägivald. Ohtlike ja vägivaldsete narkojõukude eest väga paljud peamiselt El Salvadorist, Guatemalast ja Hondurasest pärit immigrandid põgenevadki. (Loe täpsemalt SIIT.) Seejärel kinnitas Sessions, et iga riiki illegaalselt sisenenud põgenikku ootab ees kriminaalsüüdistus. Ent kuna seaduse järgi ei saa lapsele esitada süüdistust ema või isa sooritatud kuriteo eest, ongi piiri ületanud 1940 täiskasvanu 1995 last neilt ära võetud. Lapsi hoitakse mahajäetud ladudes või kauplusehoonetes, mõnedel kinnitamata andmetel lausa kongides. Tegelikkuses on mõned poliitikud siiski möönnud, et seadus kõigest võimaldab täita suuremat eesmärki: heidutada riigi lõunapiiri ületada lootvaid inimesi. Kriitikute sõnul hirmutab see aga USAst eemale kõiki, mitte ainult illegaalseid, vaid ka seaduslikke sisserändajaid, samuti määrib see USA kui ise suuremalt jaolt ammustest või hiljutisematest sisserändajatest koosneva riigi mainet. Sessions, kes muheledes ja pealtnäha suurema empaatiatundeta oma otsuseid piiblile toetudes õigustas, sattus selle peale veelgi suurema kriitikarahe alla.