„Kuigi linnapea Taavi Aas lubas juba 2016 detsembriks kiiresti välja selgitada kahju suuruse, ei ole seda senini tehtud. Ükski tunnistaja Tallinna TV-st ei kinnita, et oleksin Tallinna TV tehnikat ilma kokkuleppeta kasutanud. Uurimine ei ole leidnud tõendeid nagu oleksin kasutanud Tallinna TV tehnikat,“ teatas Toomas Lepp Õhtulehele. „Prokuratuur ei ole näidanud, millal ja kuskohas TTV tehnikat oleksin kasutanud. Tootsin saateid Keskkonnanädal ja Vaba Mõtte Klubi ammu enne TTV-sse tööle asumist. 2012 tootsin neid TTV-s nõukogu loal. Tegin seda 100%-liselt endale kuuluva tehnikaga ning meeskonnaga, kes ei olnud Tallinna TV-st,“ selgitab Lepp. „Alates 2013 nõukogu esimees luba ei pikendanud. Vaba Mõtte Klubi idee ja nimi on patenteeritud minu nimele. Leidsin vahendaja, kes oleks peatöövõtja ja kes ei ole minuga seotud. Selleks osutus KVA Telekom. Mart Ummelas tutvus olukorraga ja sõlmis leingud saadete peatöövõtjaga.. See on kogu Mart Ummelase “süü” – legaalne allkiri lepingul. KVA tellis saated Videomeedialt. Need toodeti mulle kuuluva tehnikaga sama summa eest mis aasta varem,“ kinnitab Toomas Lepp Õhtulehele.

Et see Lepa sõnul nii ei ole, on väga lihtne veenduda, vaadates Videomeedia pangaülekandeid (sularaha ei liikunud üldse) ja muid dokumente. „Kui kahtlustajad ja uurijad esitaksid väga lihtsa küsimuse Tallinna TV-le – missuguste saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädala tootmisüksuste eest on nad tasunud ja missuguse Tallinna TV tehnikaga on need saated toodetud, siis vastus oleks ühene - vastavalt tootmislepingule on kasutatud Keskkonnanädala tootmiseks vaid TTV montaažiarvutit vastavalt lepingule ning diktori salvestuseks vähesel määral stuudiot. Vaba Mõtte Klubi tootmiseks on kasutatud vaid 2015-2016 perioodil Tallinna Pressikeskust ja operaatoreid vastavalt tootmislepingule,“ kinnitab Lepp. „Nii ei pea kuidagi paika kahtlustuses olev väide, nagu oleks Toomas Lepp kasutanud nende saadete tootmiseks sajaprotsendiliselt Tallinna TV tehnikat.“