"Nemad vastasid üsna ebaviisakal moel, et ei saa. Minu reaktsioon sellele oli, et kahju küll. Et kui 30ndatel oleks näiteks Kolmanda Reichi suursaadik Moskvas kellegile andnud tunnistuse, et kodanik see ja see on natsifoob ja Adolf Hitleri isiklik vaenlane, siis praegu oleks selline tunnistus väga huvitava ajaloolise väärtusega. Ja sellele järgnes selline kommentaar veel ebaviisakamal moel," rääkis Krištafovitš.