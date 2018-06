"Olen viimasel ajal olnud tõesti lihtsalt loll kiiruseületaja. Ma ei tahaks siin isegi ennast kuidagi õigustada, olen selle kuuajase liikluspuhkuse täiesti ära teeninud," tunnistas Henno Õhtulehele. "Ja kui Õhtuleht tunneb, et mu tegemiste vastu on tõesti ülekaalukas avalik huvi, siis kinnitan, et kõik need rikkumised, mis põhjustasid seekordse juhiloa kaotuse, on nii välditavad ja lollid, et kodakondsus- ja migratsiooniamet võiks koostöös maanteeametiga mulle passi debiiliku templi lüüa."

Veel enne seda, eelmisel suvel, tegi Henno ühele autoportaalile arvustust kirjutades uue Honda Civicuga proovisõitu ning kihutas Pärnu maanteel radarisse tervelt 44 km/h üle normi.

"Arvustuse eest sain 75 euri honorari ja trahvi maksin 400... Kuna aasta jooksul kogunes neid lollusi kolm, siis tõenäoliselt vaadati, et rahaline karistus nii rikast idiooti ei ravi, mistõttu nüüd jaanipäevast alates ma ei tohigi jälle mõned nädalad ise sõita - vot sellesama Otepää maantee kiiruseületamise pärast," rääkis Henno.

Henno rõhutas samas, et alkoholi tarbinuna ta rooli ei istu ning joomise jättis ta eelmisel aastal üldse maha. Kuna Henno muid silmapaistvaid pahandusi enam ei tee, siis pani ta selle info, et tal pole kehtivat juhiluba, kohe kirja oma värskele Tinderi profiilile.

"Eks ikka selleks, et ajakirjanikud must kirjutada saaks, niikaua kui mul ühegi uue raamatu uudist või midagi asjalikumat öelda pole. Ja eks mingit rolli mängis see ka, et kuna ma eriti hea suhteteemades ei ole, siis otsustasin, et tunnistan ausalt kogu maailma vastassugupoolele ka, et ma selle riigi reeglite järgi sõita ei oska," seletas Henno.

Tinderisse konto tegemise lugu oli tema sõnul väga klassikaline. Hetkel, kui Henno ise oli suhtest vaba, nägi üks sõpradest tema ekskallima kontot Tinderis ning Henno mõtles seepeale, et miks mitte ka ise liituda ja olla sealjuures täiesti aus.

"Kuna ma pole kunagi oma suhetes julgenud olla päris mina ise, vaid olen alati proovinud endast ainult mingit teise jaoks arvatavalt meelepärast külge näidata, siis seekord mõtlesin, et f*ck it, ma ei valeta enam! Niikuinii kõik valetavad enda kohta igal pool, CVdes, suhetes, tutvumisäppides - ja mitte üldse paha pärast, vaid ka alateadlikult -, sest see on kultuuriline norm ja osa sellest feik-kultusest, mis paneb meid tahtma näida tegelikkusest parem, sest arvame, et muidu me pole armastust väärt," sõnas Henno.

"Ma ei viitsi enam nii. Olengi otsene, aus, katkine, paheline, vigadega. Aga päris. Tõeline. Ja seepärast alustasin ka sellest, et kirjutasin ausalt, et mul pole lube, ma tõenäoliselt pole mingi kohtuja ja ajakirjanikud võivad otse helistada. Ilma mingi filtrita elu."

Kirjanik nentis Õhtulehele, et Tinderiga liitumine pole tema isiklikku ellu veel skandaaliväärseid arenguid toonud.

"Ma olen neetult halb igasugustes isiklikes sotsiaalmeedia rakendustes. See tuleb vist sellest, et nädalavahetused mööduvad 5Miinusega, nädala sees töötan ühe käsikirja kallal ja veedan suht igapäevaselt aega oma väikse pojaga, kes on tõeline kingitus mu eelmisest päris suhte moodi suhtest. Nii ei olegi väga palju aega võõrastega tšättida ja tuttavaks saada. Aga kui keegi peaks ütlema, et "Tšau, lendaks Stockholmi Eminemi live'ile!", siis ma erutuks küll, ole või võõras!" kinnitas Henno.