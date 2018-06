Sellel aastal on liiklusõnnetustes hukkunud juba 35 inimest, mullu samal ajal oli ohvreid 22. Kuigi statistilised näitajad ei pruugigi langeda ühtlase joonena, on suurem hukkunute arv siiski väga murettekitav. Samamoodi jätkates ei pruugi olla jõukohane eesmärk, et liikluses ei hukkuks aastate 2023–2025 keskmisena üle 40 inimese aastas.

Võib küll üritada mõista, et lõputud teeremondid ja ummikud on juhid viimse piirini viinud ja liiklusraev on kerge tekkima, kuid see ei õigusta kaasliiklejate ohtuseadmist. Samavõrra ohtlikud on kehvas seisukorras teed. Eesti peaks olema juba piisaval majanduslikul järjel, et teed õigel ajal liiklusohutuks lappida, selle asemel, et õnnetuse korral tänitada üksnes „teeoludele mittevastava sõidukiiruse“ üle. Eestis hakkab tihti silma liiklusmärkide üleküllus. Mõnel teelõigul võtab see silme eest kirjuks ja juhil on keeruline teeinfot vastu võtta. Selline ülereguleerimine vähendab juhi vastutustunnet ja võib hoopis suurendada õnnetuste ohtu. Samal ajal kui leiame piisavalt raha kallite liiklusmärkide mere paigaldamiseks, närutame teekattemärgistuse uuendamise või üleüldse mahamärkimisega.