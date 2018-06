"Olime oma smuutid kätte saanud ning suundusime õue terrassile neid nautima, kus nautis ka hilist lõunat/õhtusööki ka üks seltskond, mis koosnes neljast täiskasvanust ning kahest lapsest. Järsku palus mul sellest seltskonnast üks naisterahvas, hiljemalt ära tundes oli see meie Tallinna abilinnapea ja Eesti Roheliste Erakonna juht Zuzu, et ma oma auto seisma jätaks, kuigi mu auto asus teist 10-15m kaugusel. Vastasin Talle kenasti, miks ma selle käima jätsin ning ka, et olen varsti minema minemas. Minu vastusega Ta rahul ei olnud ning hakkas oma tuttavatega laste ees mind käskivalt sundima, et ma selle seisma jätaks. Kui ma seda ikka ignoreerisin, ägestus ta ning tõusis püsti, seistes minust kahe meetri kaugusel umbes ning lubas mu rehvid läbi torgata," kirjeldab mees.

"Seegi polnud kõik! Te (Züleyxa Izmailova - L.V) võtsite endale õiguse mind mõnitada roppustega laste ees, teiste ees, võõraste ees!? Võin tuua ka näiteid: "Pekinägu, Paksmagu, tropp, jobu jpm". Minu meelest oleme me kõik omamoodi siia ilma loodud ja mis õigusega tulete te mind tühja koha pealt solvama? Kus on teie eneseväärikus?" jagab Kauro mõistmatust.

"Jäin õnneks selles olukorras suhteliselt vaoshoituks ning rohkem naersin Teie dramatiseerimise üle ning mõistsin, et teil tuleks endaga rohkem tööd teha.. nii vaimselt kui ka muud moodi," leiab ta.

"Kas see ongi õige tegu, et tulla pealinnast maakohta ja alandada/sõimata siinset noort, kes proovis lihtsalt turgutada ennast külma smuutiga ning hiljem minna külma autosse? Ma ei osanud muud moodi oma tumedat autot jahutada, et selles kannataks võtta ette üks külaskäik/sõit vanemate juurde, kuhu on oma 20 km. Vot nii viisakas ja eeskujulik ongi meie Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova aka Zuzu."

Züleyxa Izmailova kinnitab, et säärane juhus Järvakandis küll aset leidis, kuid kindlasti ei kostitanud tema noormeest sõimusõnadega. "Pigem oli see vastupidi," ütleb naine. Ka rehvide läbitorkamine polnud Izmailova sõnul mõeldud reaalse ähvardusena, vaid puhas huumor. "Ja eks see, mis juhtus ole üks tüüpiline jõmmluse näide," leiab ta.

"Tüüp sõitis oma autoga söögikoha ette, põhimõtteliselt kohe meie selja taha, kus mina koos teiste naisterahvaste ja lastega ootasime parasjagu oma toitu," meenutab ta. "Siis autos olnud inimesed tulid välja ja läksid kohvikusse, kuid jätsid auto mootori käima, mistõttu me ei kuulnud enam üksteist. Kui need inimesed tulid viimaks kohvikust välja. Eeldasime, et ju nad sõidavad kohe edasi, kuid selle asemel et automootor seisma jätta, istusid nad ka sinna terassile, siis me palusime neid kordamööda, kas nad ei saaks oma auto mootori välja lülitada, kuid need katsed olid tulutud," räägib Izmailova. "See inimene hakkas lihtsalt ülbitsema. Rääkis, kuidas tal on kohvikust ära minnes vaja, et auto oleks jahe. Soovitasime küll tal auto parkida eemale, puude varju, aga selle peale öeldi vaid, et teda see ei huvita."

Edasi olla tekinud osapoolte vahel sõnavahetus. " Roolis olnud mehe kaaslane oli mõistlik ja soovis automootori seisata, kuid mees ei lubanud tal seda teha. See mees sõimas mind , et minust pole talle mingit ütlejat ja siis autoroolis olnud mehe kaaslane, üks noorem naisterahvas, eiras mehe käsku ja läks pani viimaks auto mootori seisma. See muidugi sellele härrale ei meeldinud. Mina aga tänasin seda naisterahvast."

Izmailova ütleb, et veidi peale auto mootori seisma jätmist, tuli nende juurde juba ka teinegi auto. "Parkis kohe meie kõrvale ennast. Selliselt, et samamoodi mootor käis ja kõik aknad olid lahti, millest kostus väga-väga valjut muusikat. Siis saime aru, et see sama kutt oli oma sõbra appi kutsunud ja nii me otsustasime, et hakkame minema. Meil sai sellest juba küllalt," tunnistab naine. Meie seltskonnas viibinud üks naisterahvastest sõitis minema jalgrattaga, Izmailova ja ülejäänud naised-lapsed autoga.

"Jalgrattaga sõitnud naisterahvas sõitis ühele ja meie teisele poole, kuid siis hakkasid need mõlemad rullnokad meid autodega jälitama. Üks, see esimene auto sõitis meile järgi, teine jalgratturile. Meile sõideti nii kaua järgi kuni me lõpuks peatusime. Siis nad sõitsid meist mööda, kuid koguaeg jälgisid meid pilguga. Minu sõber, see kes oli jalgrattur, ta ütles, et mingi hetk ta tundis ka hirmu, kui see auto teda jälitas," tunnistab Izmailova.

"Algul mõtlesime, et ei hakka politseid sellise asjaga tülitama, kuid peale jälitamist, on tekkinud arusaam, et peaks siiski politseisse pöörduma, sest mulle tundub see juba ahistamisena. Ja vaadates mis praegu toimus, siis võib-olla tõesti tulebki seda teha, sest hiljem öösel saatis mingi tundmatu inimene mulle ka 15 sms-i ja mille sisust mõistsin, et see oli see sama tüüp, kes meiega varasemalt Järvakandis ülbitsenud oli."