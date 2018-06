Kapole laekus nimelt info, et Nils hoiab oma korteris Harjumaal ebaseaduslikku tulirelva, lõhkeainet ja süütenööri, mis läbiotsimisel ka ära võeti. Kõigepealt rääkis kahtlusalune uurijale, et leidis ohtliku kraami 2009. aastal vanast talumajast Valgamaalt. Hiljem mõtles ta ümber ja väitis, et sai kärbiku ja padrunid hoopis ühe mehe käest. Lõhkeaine ja süütenööri otsa komistas ta aga 2015. aastal ühes hüljatud talus Pärnumaal. Nils vedas keelatud esemed küll koju, kuid mingeid kriminaalseid plaane tal nendega enda sõnul ei olnud.

Kaitsepolitsei pidas mai lõpus kinni 39-aastase Nilsi, kes on varem pälvinud meedia tähelepanu korduva vanglast põgenemise ja jõhkra väljapressimisega.

Pärast arsenali avastamist võttis Harju maakohus Nilsi 24. mail vahi alla, aga mees polnud sellega põrmugi rahul ja tema kaitsja Leelo Viil esitas Tallinna ringkonnakohtule kaebuse. Nils vabanes küll alles hiljuti Saksamaal vanglast, kuid Eestis tal kehtivad karistused puuduvad – tema varasemad vägiteod koguvad juba arhiivitolmu. Samuti on Nilsil olemas elu- ja töökoht ning puuduvad sõltuvusprobleemid. Ka relvade ja lõhkeainega polevat ta varem kokku puutunud.

Prokuröri kõrvadele ei kõlanud Nilsi jutt just eriti usutavalt, sest kahel ülekuulamisel mäletas ta sündmusi üsna erinevalt. Kui Nils ise väitis, et unustas koju kokku kantud keelatud kraami lihtsalt ära, siis tegelikult oli see ühetoalises korteris nähtaval kohal. „Puudub teadmine, kui palju relvi ja lõhkeainet tal veel võib olla ning tuleb välja selgitada, miks ta neid esemeid koju vedas,“ märkis Põhja ringkonnaprokurör Eleliis Rattam kohtus.

Saksamaal on Nilsi karistatud varavastaste kuritegude eest ja ta vabanes alles hiljuti vanglast tingimisi enne tähtaega – katseajaga kuni 2021. aastani. Eestis on ta viimase kümne aasta jooksul silma paistnud peamiselt liiklusrikkumistega, kuid varem istus ta pikalt trellide taga varguste, väljapressimise ja vahi alt põgenemiste eest. Vabadusse ihkav mees lasi kõigepealt jalga Rapla arestimajast ja üritas hiljem ka Murru vanglast välja pääseda.

Päikesetõus ja raadio peibutasid

„Ma ei suutnud enam vanglaaknast päikesetõusu vaadata. Sky-raadiost tuleb ka sellist infot ja muusikat, mis lausa kutsub vaba olema,“ põhjendas Nils 1999. aasta juulis Rapla arestimajast akna kaudu lahkumist. Mees oli arestimajja saabudes peitnud oma kinga sisse mõlemast otsast teritatud 15 cm pikkuse rauatüki ja rauasaejupi. Arestimaja korrapidaja jälgimiseks kleepis ta seebitüki külge peeglikillu. Vang askeldas põgenemist ette valmistades terve öö – lõi kambriakna puruks ning saagis trellid läbi.

Rapla politsei juurdlus selgitas välja, et kinnipeetava põgenemises olid süüdi nii politseinikud kui arestimaja ehitajad. „Valvurid pidanuks Nilsi läbi otsima ja kaasatoodud asjad üles leidma. Samuti oleks öine valvur pidanud tema tegutsemist kuulma,“ ütles toona Rapla politsei pressiesindaja. „Põgenemine õnnestus ka arestimaja kehva ehituskvaliteedi pärast. Kahjuks ei saa ma neid vigu nimetada, sest ka kurjategijad loevad ajalehti. Enamik ehituspraaki on siiski tänaseks parandatud.“

Kuus päeva pärast arestimajast äraputkamist said kriminaalpolitseinikud Nilsi koos Vitali ja Juriga kätte ning selgus, et nad oli vahepeal jõudnud veel ühe kuriteo toime panna. Nimelt nõudis kolmik Raplamaal Kohila vallas Mardilt 50 000 krooni. Marti peksti, ta teibiti kinni ja topiti Zhiguli pagasiruumi. Kannatanu enda sõnul oli teda ka auto järel mööda maad lohistatud. Väljapressijad siiski raha ei saanud ning andsid Mardile 24 tundi aega summa kokku korjata. Seniks võtsid kurjategijad ära Mardi venna mootorratta ja sõitsid Harjumaale Tõdvale ning pummeldasid seal ühes korteris, kus politsei nad ka kinni pidas. „Mehed olid parajas vines. Kogu operatsioon käis nii kiiresti, et nad ei jõudnud vastu hakatagi,“ ütles tollal politseikomissar Margus Kotter.

Politsei viis väljapressijad ja nende ohvriks sattunud Mardi Harju politsei arestimajja. „Mardi oli salajaste varguste pärast tagaotsitavaks kuulutanud nii Harju kui ka Rapla politsei,“ selgitas Kotter.

Juba järgmise aasta oktoobris üritas Nils koos kaasvangi Oliveriga ebatavalist teed mööda lahkuda Murru vanglast. Neil õnnestuski kambrist välja pääseda ja öösel udu varjus kuni vangla välimise traataiani hiilida, kuid sel hetkel jäid nad ikkagi vahele – valvur tegi hoiatuslasu, mispeale põgenikud pikali viskusid.

Harju maakohus karistas Nilsi 2002. aastal varguste, väljapressimise ja põgenemiste eest kokku kaheksa-aastase vangistusega ning ta vabanes vanglast enne tähtaega 2007. aastal. Ka hiljem on teda Eestis karistatud varguse ja kohtuotsuse mittetäitmise eest.