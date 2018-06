Jalgpalli maailmameistrivõistlused. Hommikust õhtuni. Kuu aega järjest. 32 koondist. 64 mängu. Kõige jälgimine tähendaks täiskohaga tööd. Kogu MMi vaatamise kõrvalt ei jaguks aega millekski muuks.

Praeguse MMi formaadini jõuti 1998. aastal. Siinkirjutaja ei mäletagi mõistliku suuruse ehk 24 koondisega turniire aastatest 1982–1994. Kahjuks toimib jalgpall pidevalt suuremat rahapatakat teenides ning MMide laiendamine ongi ainuvõimalik kurss. Tundub pöörane, aga 2026. aasta maailmameistrivõistlused Kanadas, USAs ja Mehhikos peetakse juba 48 koondise osavõtul. Toimub 80 mängu! Tekib küsimus, kes seda kõike vaadata jaksab? Kui isegi 32 meeskonna jälgimine eeldab üsna äärmuslikku elustiili, siis 48 koondisega muutub MMi põhjalik vaatamine peaaegu võimatuks.

Muidugi on vahva, et rohkem tiime püünele pääseb ja teoreetiliselt suureneb ka Eesti võimalus. Tegelikult on juba praegusel MMil piisavalt väikeseid tiime, kellele romantikud pöialt saavad hoida: Panama, Costa Rica, Island… 32 tiimiga MMile pääsemine on eelmainitute jaoks vägev saavutus. Keegi pole keelanud teistel sama teha.

Ometi arvasid jalgpallijuhid, et praegu osaleb liiga vähe meeskondi. Pean tunnistama, et minu jaoks on vähe liiga palju.