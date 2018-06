„Kõik see, mis Tartus toimub, on suurepärane ja teeb Tartule igati au, kuid seoses presidentide vastuvõtuga on üks mõru pill, millest ei saa kuidagi mööda vaadata,“ kirjutas Õhtulehele üks Tartus toitlustus- ja majutusäriga tegelev inimene, kelle sõnul tuuakse Tartus seitsme riigi presidendile pakutav reedene pidulik õhtusöök kohale Tallinnast.

„Et meie president sõidab rongiga Narva või et ta magab erinevates hostelites, on see, millega püütakse luua riigijuhist kuvandit, kes on lihtne inimene nagu me kõik siin oleme,“ kirjutab anonüümseks jääda soovinud tartlane. „Kuid sellesama suurejoonelise presidentide vastuvõtu toitlustus tellitakse millegipärast Tallinnast!“ Ta lisab, et tema ettevõte ei üritanudki presidente toita ja ta ei virise isikliku solvumise pärast.

Presidendi kantselei aga kinnitab, et tartlased ja Tartu ettevõtte pakuvad kõrgetele külalistele süüa küll.