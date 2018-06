Tomi Rahula on muusikamaailmas pikalt tegutsenud nii dirigendi, klahvpillimängija, helilooja, arranžeerija kui ka mitmete muusikasaadete produtsendina. Ta juhatab koos oma ema, dirigent Lydia Rahulaga Tallinna Poistekoori, on mänginud enam kui 10 aastat kuulsas ansamblis Tanel Padar & The Sun klahvpille ning osalenud heliloojana mitmel korral "Eesti laulu" võistlusel.



Ka rahvusvahelisel Eurovisiooni lauluvõistlusel on tal Eesti esindamise kogemus.1998. aastal Birminghamis oli Tomi Rahula üks esitatud laulu "Mere lapsed" autoreid. Lisaks muusiku elukutsele on Tomi Rahula ka litsentseeritud jalgpallikohtunik.



"Tugev kontsert peab võrduma tugeva telesaate ja produktsiooniga," avaldab kogenud muusik kokkuvõtvalt Eesti Laulu edasise arengu suuna.



ERR-i juhatuse liikme Urmas Oru sõnul on "Eesti laul" ja Eurovisiooni lauluvõistlus Eesti Televisiooni suurima vaatajahuviga projektid ning on oluline, et see pakuks tippkvaliteeti nii sisult kui ka vormilt: "Tomi ideed, kuidas praegust "Eesti laulu" edasi arendada olid meile väga sümpaatsed, sest neis olid hästi ühendatud tema asjatundlikkus muusikuna ning kogemus telesaadete tootmise köögipoolelt".



Elamussaadete toimetuse juhi Karmel Killandi sõnul jääb üle vaid uue produtsendi meeskond kokku panna: "Aitame Tomil tema mõtted ellu viia, sest kõik teadmised suure telesaate tegemisest on meil majas olemas," ütles Killandi.



Homses "Terevisioonis" avaldab Tomi Rahula esmakordselt oma mõtteid, kuidas ta Eesti Laulu tegema hakkab ja mis tema jaoks selle projekti juures oluline on.