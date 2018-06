Soomes on pead tõstmas tihe konkurents, et selgitada välja üks ja ainus linn, mis pärjatakse ülemaailmse tiitliga "Capital of Metal". Teatavasti on Soomes rohkem raskemuusika bände elaniku kohta kui üheski teises riigis.

Helsingi esitas eelmisel nädalal Tallinna linnale rahvusvahelise abipalve, et moodustada "Capital of Metal" tiitli saamiseks ühine kaksikpealinn Hellinn.

Võistluse edenedes on ka juba selgunud kaks Ida-Soomes paiknevat favoriiti: Lemi ja Joensuu. See teeb riigi pealinnale Helsingile olukorra eriti raskeks. Võidu nimel on Helsingi otsustanud paluda abi rahvusvahelisel tasandil. Nimelt teeb ta ettepaneku ühendada jõud oma naabriga teisel pool Soome lahte, Eesti pealinna Tallinnaga.

Helsingi linna juhtkond ja raskemuusika fännid usuvad, et pealinn on võimeline kahele domineerivale Ida-Soome linnale julgelt vastu astuma. Selleks kutsub Helsingi Tallinnat üles looma võimsat kaksiklinna nimega Hellinn, võimaldades Eesti raskemuusika bändidel Helsingile abikäsi ulatada.

"Helsingi on ülemaailmselt tuntud metal-fännide kogunemispaigana ning samuti toimub siin igal aastal Tuska Festival," sõnab Nasima Razmyar, Helsingi aselinnapea kultuuri ja vaba ajaga seotud küsimustes. "Me väärime kindlasti tiitlit "Capital of Metal", ent nagu sellistes olukordades ikka, vajame edu saavutamiseks oma strateegiliste partnerite abi. Seepärast oleme teinud Tallinnale ettepaneku ühineda. Meil on vaja rahvusvahelist tõuget, et saada hakkama karmis konkurentsis Lemi ja Joensuu juhtiva duo vastu."

Saamaks osa peatselt loodavast Hellinnast, on Eesti bändidel võimalus külastada "Capital of Metali" veebilehte ja ühendada jõud oma Helsingi mõttekaaslastega. Samuti oleks see samm edasi kahe linna kauaoodatud mõttelise ühinemise suunas.

"Metal-muusika ei tunne piire," räägib Jussi69, kes on üks Helsingi metalkogukonna põhitegijaid ja bändi The 69 Eyes liige. "Ma usun, et Tallinna raskemuusika bändid ja fännid võtavad meie kutse vastu. Üheskoos heiskame uue ja võimsa linna lipu - elagu Hellinn! Elagu rokkmuusika, rahu ja armastus!"

"Capital of Metali" võistlus kestab 20. juunini. Korraldajad avaldavad võitja nime 21. juunil.

Kui Eesti heavy metal'i kogukonda kuuluvad inimesed otsustavad Helsingi raskemuusika austajatele õla alla panna, on ka Eesti bändidel võimalus võistluses osaleda. Osalemispalve edastatakse Tallinna linnale ja Eesti raskemuusika kogukonnale.