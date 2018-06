Superstaarisaates seitsmenda koha saanud Jennifer Marisse Cohen lõpetas Tallinna 32. keskkooli ning räägib, et on kooli lõpetamist väga kaua oodanud. “Olen tuleviku osas väga ootusärev. Saan elu oma käe järgi planeerida ja organiseerida, ning ei pea muretsema keemia või füüsika hinnete pärast." “Kui küsitakse, mis nüüd juhtuma hakkab, vastan, et aeg näitab. Ma ei kiirusta kohe ülikooli, et saaksin 15 aastat oma 19 eluaastast veeta koolis, vajan hingamisruumi,” räägib Jennifer, et võtab gümnaasiumi lõpetamise järel vaba aasta. “Lähen kindlasti edasi õppima, kuid seda tahan teha omal ajal, siis kui olen oma otsustes kindlam - hetkel elan üks päev korraga, ning otsin endale lihtsalt ägedaid väljakutseid,” lisab ta. Jennifer on silma peal hoidnud mitmetel muusikakallakuga koolidel Hollandis. “Kui kahe aasta pärast ülikooli lähen, tahaksin seda teha just seal.”

Jennifer tõdeb, et eksamiperioodile keskendumine oli raske. “Samal ajal käis veel superstaarisaade, ning välja kukkudes oli raske kohe ümber lülituda,” räägib ta. “Need eksamid pole minu silmis tegelikult kunagi väga tähtsal kohal olnud ning leian, et 12 aastaga pidi ju selgeks saama selle, mida eksamil küsitakse. Paar päeva enne eksamit õppida polnud loogiline. Kordasin küll mõned asjad üle, kuid läksin rahuliku südamega eksamitele.”

Jennifer Marisse räägib veel, et eesti keele kirjandi teemad olid mõnusad. “Mul ei tekkinud barjääri mõtte ja paberi vahel.” Kuna Jennifer õpib teatriklassis, siis valikeksam oli juba ära määratud. “Kirjutasime klassiga ise näidendi, lavastasime õpetajaga etenduse ning andsime mõned etendused.” Jennifer on kindel, et gümnaasiumiaastad olid imelised just tänu koolile. “Meie kooli seinte vahel õhkub vabadust, loomingulisust ja armastust. Siin käib palju erinevaid inimesi, ning kõik on hoitud. Meil olid aastaringselt suursugused sündmused ja tegevused.” Eredaim mälestus on Jenniferi jaoks kümnes klass, mil oldi rebased ja gümnaasiumi pesamunad. ”Rebaste ristimisel olid meil ägedad jumalad, kes meid soojalt vastu võtsid. Terve see nädal oli väga hullumeelne,” meenutab ta.