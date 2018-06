John Travolta maffiafilmi "Gotti" reiting on veebiküljel Rotten Tomatoes ülimalt hale - 0%.

Üks kriitik nimetab 2002. aastal vanglas surnud kurikuulsa New Yorgi mafiooso John Gotti eluloofilmi kõigi aegade halvimaks maffiafilmiks, teine mõttetuks segapudruks.

Linateoses, mille on lavastanud telesarja "Entourage" staar Kevin Connolly, mängib ka Travolta abikaasa Kelly Preston. 0% reitingu on saanud Travolta varasemad filmid "Staying Alive" ja "Look Who's Talking Now", aga ka näiteks "Jaws: The Revenge", "Return to the Blue Lagoon" ja Adam Sandleri "The Ridiculous 6".