Kuna pensioniea tõstmine on äärmiselt ebapopulaarne samm, siis lootis valitsus, et see jääb kuu aega kestva jalgpallipeo varju. Samuti on Venemaal seoses jalgpalli-MMiga keelatud korraldada meeleavaldusi. Teisisõnu, rahvas ei saa praegu tulla tänavatele protesteerima.

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev teatas valitsuse otsusest tõsta pensioniiga neljapäeval, 14. juunil ehk jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri avapäeval. Kui praegu saavad mehed jääda Venemaal pensionile 60 ja naised 55aastaselt, siis tõuseb see valitsuse otsuse põhjal järgmisest aastast iga aastal kuue kuu võrra. See tähendab, et meeste pensioniiga jõuab 2028. aastaks 65 ja naiste oma 2034. aastaks 63 aastani. Teatud präänikuna lubatakse, et siis suureneb keskmine pension senise 500 rubla asemel 1000 rubla (umbes 14 eurot) aastas. Praegu on keskmine pension 13 300 rubla (183 eurot) kuus.

Ent MM lõpeb, välisturistid sõidavad koju tagasi ning Venemaa valitsusel tuleb jääda vastamisi rahulolematu rahvaga. Avaliku arvamuse küsitluse tulemuste põhjal toetab soovi pensioniiga tõsta vaid 8% rahvast ja selle vastu on koguni 92% venemaalastest. Enim toetajaid (12%) on noorte ehk 18– 24aastaste seas.

PENSIONIEA TÕSTMISE VASTU: Novosibirskis avaldasid pahased venelased laupäeval meelt valitsuse otsuse vastu tõsta pensioniiga. (YouTube)

Olgu lisatud, et Venemaal olid keelust hoolimata eelmisel nädalavahetusel mitmes linnas esimesed protestimeeleavaldused. Olukord muutub kindlasti pärast jalgpalli-MMi lõppu, ning siis on üle pika aja taas oodata suurmeeleavaldusi.

Seni aga korjavad ametiühingud veebiportaalis change.org allkirju Venemaa presidendile, peaministrile ja parlamendi mõlema koja esimehele adresseeritud petitsioonile, milles nõutakse pensioniea tõstmise ärajätmist.

Selles toonitatakse, et vastasel juhul tuleb venemaalastel töötada peaaegu surmani. Eriti puudutab see mehi, kelle keskmine eluiga on Venemaal praegu vaid 64 aastat. Neist ei ela koguni 40%, ehk neli meest kümnest, 65. eluaastani. Seetõttu soovitatakse sotsiaalmeedias valitsusel minna kalmistule ja vaadata sinna maetute vanust.

Esmaspäeva lõunaks oli petitsioonile andnud allkirja juba üle 1,6 miljoni inimese.

Jõustruktuuridele tehakse erand

Tavakodanikke pahandab seegi, et pensionireform teeb erandi sõjaväelastele ja teiste jõustruktuuride esindajatele, kellel lubatakse pensionile minna pärast 20 tööaastat. See tähendab, et 20aastaselt tööd alustades saab seda teha juba 40aastaselt, ning seejärel saab üldjuhul vähemalt 25 aastat nautida pensionipõlve, ja seda riigieelarvevahendite arvel.

Vene meedias on juhitud tähelepanu ka president Vladimir Putini varasemale lubadusele, et tema võimul oleku ajal ei kergitata pensioniiga. Riigipea pressiesindaja Dmitri Peskov ütles seepeale, et see lubadus anti juba 13 aastat tagasi ja olukord on nüüd muutunud. Ta lisas, et Putin ei osalenudki sellel valitsuse istungil, kus otsustati pensioniiga tõsta.

Esmaspäeval küsisid ajakirjanikud Peskovilt, kas Putin võib panna pensioniea tõstmisele veto? Pressiesindaja vastas, et küsimus on enneaegne, sest reformi kallal alles töötatakse.