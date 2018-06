USAs Georgia osariigis Harti maakonnas elav 46aastane vanaema Dede Phillips kuulis õhtul, et naabri koer haugub ja nägi, et tema auto all on ilves. Kuna tal oli parajasti fotoaparaat käes, tegi ta temast pilti, vahendab CNN.

Seejärel sööstis ilves ootamatult Dede Phillipsi poole ja ründas teda. Surmaga silmitsi olnud vanaema haaras kahe käega ilvese kõrist ja pigistas seda kogu jõust, kuni loom suri.

Phillipsi sõnul käis tal esimesena peast läbi mõte, et nõnda ei tahaks küll surra. Ta ei julgenud appi karjuda, sest viieaastane lapselaps juba magas. Phillips kartis, et too tuleb ärgates õue ja ilves võib ka tema ära tappa.

Hiljem tehtud analüüsid näitasid, et loom põdes marutaudi, mis selgitab ka tema agressiivset käitumist. Paraku ei pääsenud Phillips võitlusest vigastusteta. Ilves pures tema mõlemat kätt ja need on nüüd sidemetes. Samuti peab ta neelama marutaudivastaseid ravimeid.