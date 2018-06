Ehkki mõlemas riigis puhkesid Makedoonia Vabariigi võimaliku nimevahetuse peale meeleavaldused, istusid Makedoonia ja Kreeka välisministrid 17. juunil koos laua äärde, et allkirjastada mõlema riigi peaministrite silme all kokkulepe, mis loodetavasti peaks aastakümneid kestnud nimevaidluse lõpetama. Nimevaidluse ajalugu on põnev ning ulatub juuripidi väejuht Aleksander Suureni välja. Kas üks slaavi rahvas tohib end üldse iidsete kreeka loorberitega ehtida, näib olevat rahvuslikult meelestatud kreeklaste pahane küsimus. Riik, mida suurem osa maailmast rahumeeli Makedoonia Vabariigiks nimetab, kuid mis end näiteks ÜROs Kreeka tungival nõudmisel Endiseks Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiks peab kutsuma, kannab tõenäoliselt peagi ametlikku nime Põhja-Makedoonia Vabariik, vahendab BBC. Kuid rahvuslikult meelestatud kreeklased ja makedoonlased pole sellega rahul - mõlemad näevad selles ohtu oma identiteedile. Põhja-Kreeka suur regioon kannab samuti nime Makedoonia ning alates põhjanaabri kui iseseisva riigi tekkest on nimetüli olnud Makedoonia Vabariigile tõsiseks takistuseks. Ainuüksi selle nimede kokkulangevuse pärast on Kreeka takistanud Makedoonia liitumist NATO ja Euroopa Liiduga. Kreeka on oma põhjaprovintsi nime suhtes nii kaitsev, et peaminister Alexis Tsipras pääses laupäeval napilt umbusaldusavaldusest, kuna mitmed parlamendiliikmed süüdistasid teda makedoonlastele liiga suurte järeleandmiste tegemises. Ehkki Makedoonia peaminister Zoran Zajev oli kokkuleppe allkirjastamisega rahul, on Makedoonia praegune president Gjorge Ivanov keeldunud seda tulevikus kinnitama. Seda juhul, kui see Makedoonia rahvahääletusel ning seejärel parlamendiski üldse läbi läheb. Hääletuse põhjanaabrile uue nime lubamise osas peab tegema ka Kreeka parlament. Zoran Zajev (vasakul) ja Alexis Tsipras (AFP/Scanpix)

Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, eesotsas NATOga, on nimetülist ammu tüdinud. NATO soovib Vahemere piirkonnas Venemaa võimalikku mõjuvõimu vähendada ning tervitas riigipeade sõbralikku kohtumist ja koostööd soojalt.

Ühendatud Makedoonia idee ja reaalsus Kreeklased väidavad, et ei taha Makedooniale nime loovutada, kuna too võib hakata Kreekale territoriaalseid nõudmisi esitama. Tõepoolest, eelmise sajandi algul oli Balkani kommunistide idee nn Ühendatud Makedooniast vägagi aktuaalne. 1948. aasta järel, mil kommunistid Kreeka kodusõja kaotasid, kadus huvi ka Makedoonia ühendamise vastu. Makedoonia iseseisvumisprotsessi käigus võttis nende rahvuslik partei muu hulgas vastu Ühendatud Makedoonia põhimõtte, ärritades sellega mitte üksnes Kreekat, vaid ka Makedoonia mõõdukaid poliitikuid. Selle tõttu oli Kreeka ka Makedoonia iseseisvumise järel endiselt arvamusel, et põhjanaaber tervikuna on ametlikult huvitatud Kreeka põhjaprovintsi endale haaramisest. Makedoonia 1991. aastal vastu võetud põhiseaduse kahes paragrahvis on kirjas, et Makedoonia Vabariik huvitub etniliste makedoonlaste käekäigust muudes riikides ning vajadusel ka aitab nende kultuuritegevust. Pealtnäha üldsõnalisi paragrahve tõlgendavad mõned kreeklased Makedoonia valitsuse käena, mis nende maa-alade suunas sirutub. Kui nimevahetuse kokkulepe Makedoonias rahva- ja parlamendihääletuse läbib, ootab kokkuleppe järgi ka põhiseadust ees ümbersõnastamine. Ametlikult ei ole Makedoonia Vabariik muidugi huvitatud Põhja-Kreeka vallutamisest ning tõenäoliselt mõistavad ka kõige marurahvuslikumalt meelestatud makedoonlased, et sellist ideed saadaks rahvusvaheline hukkamõist ja rumal katse lõppeks neile hävitavalt. Kuid miks siis ärritab kreeklasi makedoonlaste nimeotsing, kui realistlikult peaks olema arusaadav, et nende territooriumi makedoonlased omale nõuda ei saa. Makedoonia-nimeline maakond on ka Bulgaarias, keda Makedoonia Vabariigi nimi üldse ei häiri. Ehk võivad konflikti juured olla sügavamalgi ajaloos ja kultuuris? Kas asi on Aleksander Suures? Kreeklaste põlgus makedoonlaste suhtes on nähtav ka väga selges erisuses, mida kreeklased oma iidse kultuuri versus slaavi päritolu makedoonlaste suhtes tajuvad. Kui makedoonlased Skopje lennujaamale ning ühele maanteele väejuht Aleksander Suure nime panid, solvasid nad sellega kreeklasi, kes vallutajat samuti oma riigi ajalooliseks suurkujuks peavad. Makedoonlased tulid sel aastal kreeklastele vastu, nimetades need ümber Skopje Rahvusvaheliseks Lennujaamaks ning Sõpruse maanteeks. Ka Makedoonia Vabariigi esimene lipp ei meeldinud kreeklastele, kuna see kujutas Vergina päikest, üht Vana-Kreeka kunsti sümboleist. Praeguse Makedoonia lipu kujundus on samuti järeleandmine kreeklastele. Paljudele kreeklastele ei anna asu, et riigi uue nime kokkuleppe järgi võib põhjanaabri elanikke edasipidi ametlikult makedoonlasteks ning nende keelt makedoonia keeleks nimetada. Kreeka silmis on Makedoonia nimi ülioluline osa hellenistlikust kultuurist. Slaavi rahval pole selle väärika ja iidse nimega mingit seost, leiavad oma kultuuri ja päritolu uhked kaistjad kreeklased. On kreeklasi, kes arvavad, et põhjanaabri nimes ei tohi sõna „Makedoonia“ üldse figureerida.