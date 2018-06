Plastiliinitehnikas tehtud lühianimafilmi „Teofrastus“ seitse kuud kestnud võtted on edukalt selja taga, kuid ees seisab filmi järeltöötlus. Eelarve on aga nullis ja „Teofrastuse“ loojad on algatanud Hooandja kampaania, et kodu otsivast kassist jutustav animatsioon soiku ei jääks.

Filmi ülesvõtmine Nukufilmi stuudios on olnud mahukas ja keeruline töö. Režissöör-stsenarist Sergei Kibus ja kunstnik Pärtel Tall rääkisid Õhtulehele aprillis, et iga sekundi kohta on tarvis teha 24 pilti – veerandtunnise filmi peale kokku 21 600 fotot, mille klõpsamisel tuleb nukke ja dekoratsioone väikeste sammude haaval liigutada.

„Teofrastus“ põhineb Astrid Reinla samanimelisel raamatul, tegevus toimub 1980ndate Eestis. Kogu filmi maailm – Peedu rongijaam, ajastutruu rong, Mustamäe linnaosa ja nostalgiline maakodu – ning nukud on käsitsi plastiliinist valmistatud. Filmi dekoratsioonide ja nukkude loomiseks kulus kokku 80 kilo plastiliini.