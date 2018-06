Nordecon AS ja AS Tallinna Sadam allkirjastasid lepingu Vanasadamas (Lootsi 13/4) asuva D-terminali hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Ehitustöödega suureneb terminalihoone pindala üle kahe korra ning selle ehitusmaksumuseks on 16,985 miljonit eurot (ilma tellija varuta), millele lisandub käibemaks. Uuenenud terminal valmib 2020. aasta maikuus.

„D-terminali olulisust Tallinna linnale on raske alahinnata ning mitmeid miljoneid reisijaid teenindava hoone kompleksne rekonstrueerimine ja laiendamine on meie jaoks tähtis töö,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma. „Kavandatud ehitustööde raames suureneb hoone pindala senise 7000 ruutmeetri pealt üle 16 000 ruutmeetrini. Terminali laiendusega otstarbe kaotavad galeriid lammutatakse ning uue funktsionaalsuse ja arhitektuurse kontseptsiooniga terminalis ehitatakse välja kaasaegsed tehnosüsteemid, ruumid ja fassaadid.“

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu selgitas, et olemasolev D-terminal oli projekteeritud teenindama 2,5 miljonit reisijat aastas, aga juba praegu läbib terminali üle kuue miljoni inimese. „Laevad on muutunud suuremaks ning sõiduplaanid tihedamaks, seetõttu on terminalis vaja üheaegselt teenindada mitmeid tuhandeid kliente. Laevafirmad on teinud suuri investeeringuid ja ka sadam peab nende arengutega kaasas käima, et pakkuda oma reisijatele paremat reisikogemust.“

Neljakorruselise (kolm põhikorrust + tehniline korrus) terminalihoone rekonstrueerimine sisaldab kütte, ventilatsiooni, jahutuse, veevarustuse, kanalisatsiooni, nõrkvoolu ja automaatika osa tööprojekti ning BIM (Building Information Modeling) teostusmudeli koostamist.

Olemasolev terminal on terastaladega ja teraspostidega kolmekorruseline hoone, millel on õõnespaneelidest vahelaed ning kandvast profiilplekist katus. D-terminali laiendus on samuti kolmekorruseline ja tehnoruumi osas neljakorruseline hoone.

Terminalihoone laiendus rajatakse vaivundamentidel rostvärkidele. Vertikaalsed kandekonstruktsioonid moodustavad raudbetoonist seinad ja teraspostid, vahelaed on valdavalt õõnespaneelidest. Olemasoleva D-terminali rekonstrueeritavas osas on esimesel korrusel projekteeritud monoliitsed vahelaed, mis toetuvad terastaladele.

Valmivas D-terminalis on mugavad ja avarad ootealad reisijatele, kuhu on lisatud märkimisväärselt uusi istumisvõimalusi. Terminalis saab olema rohkem ruumi ka kohvikutele ja kaubandusele. Uute võimalustena lisanduvad lasteala ning nõudlikematele reisijatele eraldi lounge. D-terminali kasutavad laevafirma Tallink reisijad.

Faktid:

Korruste arv: 4 (kolm põhikorrust + tehniline korrus)

Reisijaid: üle 6 miljoni aastas

Hoone suletud brutopind: 16 107 m2

Hoone suletud ruumide pind: 13 890,9 m2

Objekti lõpp: mai 2020

Garantiiperiood: 2 aastat

Ehitusmaksumus: 16,985 miljonit eurot (ilma tellija varuta), millele lisandub käibemaks

D-terminali rekonstrueerimist kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastu projekti TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M raames.

Foto: Tallinna Sadam

