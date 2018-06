Tallinnas Meeliku tänaval munitsipaalkorterit üüriv astroloog Igor Mang avaldas mai lõpus soovi lõpetada enda üürileping linnaga. Tallinn on Mangi avalduse kätte saanud ning võtmete üleandmine toimub teadmistepäeval ehk 1. septembril. Linnavalitsus andis Igor Mangile munitsipaalkorteri Meeliku munitsipaalelamus 2015. aastal, tuginedes toona linnavolikogu määrusele. Munitsipaalelamus on eluruumide üür 1,76 eurot ruutmeetri kohta. Mai alguses lahvatas ahistamisskandaal, kui ETV saade „Pealtnägija“ tõi välja, et Mang teeb naistele ebasündsaid lähenemiskatseid. Samas loos toodi välja, et tähetark ei kasuta munitsipaalkorterit sihtotstarbeliselt, vaid käib seal koos klientidega, kellele ta on koostanud horoskoope.

Skandaalist tulenevalt kontrollis Tallinna linnavalitsus Mangi eluaseme vajadust ning jõuti seisukohale, et puuduvad asjaolud, mis tingiksid üürilepingu erakorralise ülesütlemise. Nüüd on tähetark teinud aga ise järgmise sammu ehk koostanud avalduse korterist lahtiütlemiseks. „Jah, Igor Mang on esitanud avalduse ning vabastab korteri hiljemalt 1. septembriks,“ ütles Toomas Pirn Tallinna pressiteenistusest.

Skandaali puhkemisega algatas politsei Igor Mangi suhtes väärteomenetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi põhjal. Viimaste uudiste põhjal, mis pärinevad juuni algusest, on Mang politseis käinud, kuid keeldunud ütluste andmisest. Politsei pressiesindaja seda väidet ei kinnita ega lükka ümber. „Igor Mang on politseis käinud ning menetlus jätkub. Uurimise huvides ei ole võimalik hetkel avalikkusele rohkem infot jagada,“ selgitas Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. Skandaali keskmes on tähelepanu ühtlasi tõmmatud sellele, et Mang ei ole oma äritegevuse pealt makse maksnud. Mida maksu- ja tolliamet selle teadmisega teeb, jääb aga igavesti saladuseks, sest amet ei saa kommenteerida, seadusest tulenevalt, inimeste maksukäitumist. „Kontrolliobjektide valikul kasutab maksu- ja tolliamet osana infost ka vihjeid, kuid ennekõike peab ka meie enda riskianalüüs viitama lisainfo või kontrolli vajadusele. Isikute maksukäitumine on maksusaladus ning seda me kommenteerida ei saa,“ ütles maksu- ja tolliamet pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas tähetarka puudutava küsimuse kohta.