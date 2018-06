Kuigi lauljanna on oma esimesed 15-16 eluaastat veetnud Mustamäel ja siiani tekitavad tuttavad lapsepõlverajad nostalgiat, ei tunne Lenna, et peaks sinna tagasi minema. "Kõik need kohad, kus ma kasvasin, tekitavad ikka sellist lapsepõlve head mälestust, aga ma ei saa öelda, et sinna tagasi tahaksin minna. Pigem ikkagi edasi," rääkis Kuurmaa saates.

Kui inimesed on sageli lapsepõlves suvemõtetega kinni sooviga minna kas vanaema tallu või lapsepõlvekoju, siis Mustamäel üles kasvanud lauljannat tõmbab hoopis looduse rüppe. "Pigem ikka ainult loodusesse kogu aeg. Tegelikult ma ei ütleks, et see ainult suvel on - pigem on nagu kogu aeg selline tõmme. Eriti siin Tallinnas elades, kisub pigem suurest linnast ära."

Lenna lükkab ümber arvamuse nagu maal ei oleks inimesi ja sinna minnes isoleerib ta end sotsiaalsest elust. "Maal on küll vähem inimesi, aga minu maakoha lähedal on Võru ja Tartu. Ei saa öelda küll, et kui sinna lähen, olen isolatsioonis - see on illusioon."

Samuti lükkab lauljannaa ümber mõtte,nagu maaelu on igav. Vastupidi, Lenna leiab tegevust ja tööst puudust ei tule. "Kogu aeg on vaja midagi kõpitseda. Tõsi ta on, et raadiod ja mingid asutused on ainult Tallinnas, aga muusikat kirjutada saab ka kodus. Kontserte annan üle Eesti, et ei ole vahet, kuskohast ma alustan," leiab Lenna.

Peale Lõuna-Eesti rabajärvede on laulja lummatud ka kalapüügist, mille maitse sai suhu siis, kui külastas saadet "Kalamehejutud".

"Käisime Väinamerel tuulehaugi püüdmas. Indu ja innustust andis see, et püüdsin kinni kuuekilosehaugi." Ka Lenna bändikaaslaste seas on tuliseid kalamehi, eesotsas trummari Reigo Ahvena ja kitarristi Pent Järvega. "Lava taga on need kalamehejutud pikad ja inspireerivad," lausub Lenna.

Räpina aianduskoolis õpib Kuurmaa tekstiilikäsitööd ning lemmikõppeaineks on suureks üllatuseks saanud õmblemine. "Arvasin, et õmblemine on selline asi, mida ma kõige vähem armastan." Õpingute käigus on ta kohaliku moebrändi Tallinn Dolls tiiva all välja andnud kaks kollektsiooni. "Kohe varsti on tulemas ka uus suvine kollektsioon."

Nii palju oskusi tal veel pole, et lavakostüüme endale õmmelda. "Olen teinud oma tütardele lihtsamaid asju." Tütar Amile sai õmmeldud lasteaeda Sipsiku kostüüm. Kuna hetkel võtab looming suure osa ajast, on lauljanna kooliga teinud väikese pausi. "Iga asi omal ajal."

Lenna ei välista seda, et ta ühel päeval midagi uut põnevat õppima läheb. "Kui üks asi on käpas ja tahad mingit väljakutset, siis olen küll selline, kes tahab uusi oskusi ja teadmisi juurde omandada."

Kuna muusikakooli õpingutest on möödas mitu head aastat, soovib Lenna pillimänguoskusi parandada. "Olen kuus aastat muusikakoolis käinud. Kuna vahepeal oli suur paus, mil ma ei mänginud mingisuguseid pille. siis on oskused ununenud. Tunnen, et tahan osata rohkem klaverit ja kitarri mängida. Loomingu mõttes oleks siis lihtsam," räägib Lenna oma eesmärkidest.

Kui veel teismeeas oli Lenna suur jalgpallihuviline ja mängis sõpradega hoovi peal vutti, siis tänasel päeval ei ole lauljanna jalgpalliteemadega. Ka jalgpalli MMi jälgimine jääb kaugeks. "Üleüldse vaatan ma vähe telekat. Setumaal ei olegi mul televiisorit ja täitsa mõnus on," lausub lauljanna. "Palju lihtsam, kui siht on ees ja tegeled ainult enda asjadega. Liiga palju teiste inimeste elu ei peakski huvitama."

Igapäevameediast ei tunne Lenna puudust. "Olen mõlgutanud sarnaseid mõtteid nagu Sandra Vabarna, kes loobus aastaks ajaks sotsiaalmeedia kasutamisest. Ma nii radikaalset otsust ei ole suutnud vastu võtta, aga olen kogu aeg mõelnud ja teadlikult oma sotsiaalmeediatarbimist vähendanud."

Lenna avaldas saates, kuidas talle meeldib kino ja filmide vaatamine. "Film on endiselt mu suur kirg. On olnud õnne, et olen saanud teha filmi."

Hetkel on Lennal käsil uus muusikaprojekt koos produtsent Raul Ojamaaga "Ma olin tükk aega otsinud meest, kes muusikalises mõttes mu kõrval seisaks ja koos Toomas Olljumiga sai Ojamaa leitud. Väga palju laulukirjutajaid pole Eestis võtta," leiab Lenna.

Lenna sügisel valmiva albumi helikeel erineb eelmistest selle poolest, et on oluliselt elektroonilisem. "Aeg on edasi läinud ja tunnetus on meil Rauliga sarnane, hästi hea klapp on. Liigume täiesti ühes suunas ja ühe eesmärgi nimel."