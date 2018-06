Reket külastas täna Raadio 2 "Suvehommikut", kus rääkis oma muusikast, tulevikuplaanidest ja koostööst salapärase räppari Nubluga.

Reket räägib, et võtab elu väga rahulikult. "Pole aega ega energiat, et midagi pingestada. Katsun muusikat kirjutada, võib-olla lähen trenni, siis kirjutan võib-olla mõne laulu veel. Tegelikult on kõik ikkagi kalendris kirjas. Asjad peavad plaanipäraselt minema, ning siis peab neid natukene rahulikumalt võtma kui läbi pinge," kirjeldab mees oma elu.

Hiljuti tuli räpparil koostöös Nubluga välja lugu "Mina ka". "Kui mina seda lugu esimest korda kuulsin, teadsin kohe, et sellest võiks midagi saada. Loomulikult kui ma esimest korda ka Nublut kuulsin, tegin enda jaoks selgeks, et see on kutt, kellest võib saada midagi suurt ja ainulaadset Eesti muusikas."