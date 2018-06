Mai lõpupäevil kurvastas ajaloo- ja kunstisõpru uudis, et Moskvas asuvas Tretjakovi galeriis lõhkus meeltesegaduses mees Ilja Repini maali "Ivan Julm ja tema poeg". Tänaseks on teada, et oma teoga tekitas vandaal kahju vähemalt 413 00 euro eest.

Metallpostiga maali rikkunud 37aastast Igor Podporinit võib aga ees oodata kuni kuue aasta pikkune vangistus, kirjutab TASS.

Maali väärtuseks on 9,9 miljonit eurot.

Galerii sõnul sai Repini üks tuntumaid teoseid märkimisväärseid kahjustusi - maali lõuend rebiti metallpostiga katki kolmest kohast.