"Tegelikult oli üsna kerge. Kui tegeled millegagi, mis sind huvitab, siis see ei saagi oluliselt raske olla," ütleb multitalent Mart Sander, kes võttis Balti filmi- ja meediakoolis vastu telerežii magistridiplomi. "Lisaks sain tänu koolile teha mitu huvitavat filmitööd – mõtlesin korraks isegi, et peaks äkki istuma jääma, saaks veel aastakese kooli toel filme teha," muigab ta. Mart ütleb, et emotsioonid koolilõpetamise osas on põnevad. "Mul on selle režissööri ameti omandamisega tegelikult läinud päris kaua – kui aus olla, siis 26 aastat…" tunnistab ta. "Aastal 1992, kui tegin oma esimest lühimängufilmi – Karl Ristikivi ainelist filmi "Varas" – avas Arvo Iho pedagoogikaülikooli filmi ja video õppetooli. Otsustasin sinna sisse astuda. Minu film oli küll alles montaažis, seetõttu esitasin vastuvõtukomisjonile stsenaariumi, täpsemalt storyboard'i – see on koomiksina välja joonistatud stsenaarium," meenutab ta.

"Kuna ma joonistan küllalt hästi, tuli see väga ilus, täiesti trükikõlbulik. Minu üllatuseks ei võetud mind vastu. Umbes pool aastat hiljem aga kuulsin, miks: komisjon oli leidnud, et ma lollitan neid – paljundan mingi Ameerika koomiksi ja ütlen et see on minu tehtud, valetan, et mingi film olla valmimas… Ühesõnaga, tuleb välja, et mind ei võetud vastu, sest minu esitatud töö oli liiga hea."

Film oli selleks ajaks aga valmis saanud ning 1993. aastal võeti Mart selle baasil vastu Londonis asuvasse International Film Schooli. "Ja juhtus järgmine saatuslik äpardus – koolist saadetud vastuvõtudokumendid jäid Tondi postkontoris kuhugi vedelema ning info neist jõudis minuni alles kaks kuud hiljem, kui õppeaasta juba alanud oli. Siis leidsin, et ilmselt saatus ei taha praegu, et ma filmiga tegeleksin. Äkki saatus nüüd lõpuks tahab seda?" Suurimaks raskuseks või tagasilöögiks peab Mart kooliajast seda, et ta ei meeldi kõigile ning tema sõnul laieneb selline kitsalt isiklik suhtumine kahjuks ka tema töödele. "Eks ülikool on ju nagu kogu elu pähklikoores – sul tekib sõpru, sul tekib vaenlasi, seda nii kolleegide kui ülemuste-õppejõudude hulgas. See võib olla isiklik ebasümpaatia, aga miks mitte ka professionaalne kadedus või konkurents. Keegi meist pole sellest prii." Magistritööna tegi Mart lühifilmi "Tegelikult", mis esilinastus Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil. "Ehkki komisjon määras sellele hinde B, on filmil läinud väga hästi – see on praeguseks valitud neljale rahvusvahelisele filmifestivalile," on Mart uhke. "Loodan lähiajal sellest lühifilmist ka täispika mängufilmi või teleseriaali arendada." Mart plaanib ka edasi õppida ning valmistub praegu doktorantuurieksamiteks. "BFM katsetab esmakordselt rakenduslikku doktorantuuri – ma ei taha arutleda ja analüüsida, ma tahaks teha midagi praktilist ja käegakatsutavat. Selline õppevorm mulle sobiks."