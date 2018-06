Mullu kevadel käis Ukraina taristuminister Volodõmõr Omeljan välja lennuka idee käivitada reisirongiliiklus Kiievist Tallinnani. Viie pealinna rongi nime saanud liin pidi ühendama Kiievi, Minski, Vilniuse, Riia ja Tallinna.

Ehkki mõte tundus esmapilgul hoogsalt utoopiline, kiitsid Eesti riik ja rongieksperdid selle lahkelt heaks. Käidi välja optimistlik prognoos, et rong võiks Dnepri äärest Tallinnasse jõuda juba sama aasta sügisel. Nii kiiresti asjad küll ei käinud, ent suurejoonelist mõtet ei ole ka päris maha maetud.



Eesti Raudtee on äraootaval seisukohal

Rongisõit Kiievist Riiani on erinevate raudteede vahel juba kooskõlastatud. Millal uus rong täpselt sõitma hakkab, ei ole veel paika pandud.

Tallinnasse rong esialgu ei sõida. Eesti Raudtee juhatuse esimehe Erik Laidvee sõnul ei saa öelda, et asi on huvipuuduses. „Vastupidi. Antud projekt väärib kindlasti meiepoolset tähelepanu,” ütles Laidvee Õhtulehele.

Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee (Ekspress Meedia/Karin Kaljuläte)

Eesti Raudtee juhi sõnul ei ole rongiliini pikendamine Tallinnani mingi probleem. „See marsruut vajab siiski tasuvusanalüüsi,” selgitab Laidvee viivituse tagamaid. „Kui Kiievi-Tallinna rongil on piisav nõudlus, oleme omalt poolt valmis antud projekti toetama. Praegu on täpsest tasuvusest vara rääkida, seda on kindlasti näha, kui rong Riiani sõitma hakkab.”

Tasuvusanalüüsi teostab Ukraina raudtee koostöös teiste projektis osalevate raudteede esindajatega. Ukraina poole otsustest sõltub ka piletihind. Praegu ei ole sõiduhinna maksumust veel kokku lepitud.