Palusin seekord traditsioonilise hommikusöögi asemel hoopis õhtusöögile Eesti ühe pikaajalisema meelelahutus­ettevõtja Marje Hansari.

Kas teadsite, et Marje on lõpetanud TPI, praeguse TTÜ keemiateaduskonna cum laude ja Õllesummerit on tegus naine korraldanud juba 25 aastat. Suurt õllepidu on viimastel aastatel külastanud kolme festivalipäeva jooksul ligikaudu 70–80 000 inimest. Teame sedagi, et festivali on ebaõiglaselt palju tümitatud. Marje kehitab selle peale vaid õlgu, öeldes et mida rohkem teda ja tema tegemisi kritiseeritakse, seda rohkem saab ta juurde indu, et vedurina kas või betoonseintest läbi minna. "Viimastel aastatel on seda tümitamist õnneks vähemaks jäänud," leiab ta siiski. "Me toome ju Tallinna lauluväljakule maailmakuulsaid artiste ja suudame samas piletihinna madalal hoida, mis on paljude külastajate jaoks väga oluline."

Tõepoolest, alates 2008. aastast on Õllesummeri välisesinejate seas olnud BI-2, Franz Ferdinand, Zveri, Moby, Mumiy Troll, Kerli Kõiv, Calvin Harris, HIM, Scissor Sisters, MIKA, Manic Street Preachers, Alphaville, Pet Shop Boys, Gradusy, Bastille, Cardigans, Placebo jpt. Õllesummer on läbi aastate lavale toonud ka suurejoonelisi austusavalduskontserte eesti- ja välismaa muusikaikoonide loomingust. Menukaimad on olnud Killer Queen aastal 20111, "Raudmehe rännakud" – kummardus Gunnar Grapsi loomingule aastal 2009 ja Jaak Joala laulude suurkontsert aastal 2008. Iga-aastasel üritusel esineb sadakond muusikakollektiivi kümmekonnal laval. Korraldusmeeskond nimetab õllepidu "Skandinaavia suurimaks vabaõhufestivaliks".