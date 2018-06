Briti telerežissööri Michael Morrise elektriauto Tesla lahvatas Los Angeleses keset liiklust põlema, kirjutas tema näitlejannast abikaasa soetsiaalmeedias.

Mary McCormack ("Presidendi meeskond") avaldas Twitteris intsidendist lausa video.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo