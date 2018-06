Soome ringhääling Yle teatas, et Soome terviseamet Valvira on patsientidele ohtlikuks kuulutanud 13 Eestist pärit arsti. Eesti Päevalehe andmeil töötavad paljud neist siin edasi. Yle tõi näite, et ühe sealmail ametis olnud tohtri patsiendid pidid oma jutu kirjutama arvutisse, kuna arst ei mõistnud soome keelt. Nõrk koht on, et Põhjamaade suurim hoolekande ja tervishoiu personaliteenuste ettevõte Attendo ei suuda avaldada puudujääke arsti keele- ja kutseoskustest, kui viimane töökohta vahetab. Attendo kommunikatsioonijuht Lauri Korkeaoja sõnab, et mõnikord vahetab arst töökohta, kuna teine tööandja võib arstile rohkem tuge pakkuda. „Kliendil on alati võimalus keelduda arsti teenustest ja tal on õigus arsti vahetada,“ selgitas Korkeaoja, kelle sõnul aitab enamikel sellistel juhtudel personalile suunatud täiendõpe.

Valvira tervishoiu osakonna juhata Tarja Holi sõnul tegeletakse probleemide tekkimisel tihti tervisekeskuse tasemel, mistõttu ei pruugi teave nendeni jõudagi. Holi sõnul on enne, kui info muret tekitavast olukorrast neile laekub, probleemne arst jõudnud töötada juba enamas kui ühes kohas. Holi sõnul ei ole neil ka õigus kontrollida ettevõtteid, mis ei kuulu tervishoiu üksuse alla. „Mõnikord on arst oma tegevuse juba lõpetanud, kui probleemid Valvirani jõuavad,“ lisas terviseameti töötaja, märkides veel, et tihti on tervisekeksustes töötavad arstid ajutine ja liikuv tööjõud ja seetõttu on neil ka keerulisem silma peal hoida.

Enamus probleeme saab alguse sellest, et Attendo on lubanud Soomes töötada arstidel, kes pole sooritanud keeleeksamit. Siinkohal jõuab Yle tagasi artikli alguses mainitud arsti juhtumini, kus patsiendid olid sunnitud arstiga suhtlema arvuti abil, kuna viimane ei saanud keeleoskamatuse tõttu oma klientides aru. Nimetatud arst asus Attendo vahendusel ametisse 2017. aastal. Hiljem selgus, et ta polnud sooritanud keeleeksamit, kuid ilmses ka muid probleeme, mis ohustasid pakutava arstiabi kvaliteeti. Kõige tõsisem juhtum oli eaka naise surm aasta lõpus. Attendo sõnul palutud kõnesoleval arstil tervisekeskusest lahkuda, kuid seejärel viidud ta juba uuele tööle ühte Kesk-Soomes asuvasse tervisekeskusesse.