Võrumaal Kobela alevikus juhtus täna varahommikul raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduauto kokkupõrkes hukkus 29aastane mees.

Täna hommikul mõned minutid enne kella seitset sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Vana-Antsla-Lüllemäe teel. Esialgsetel andmetel sõitis Vana-Antsla poolt liikunud sõiduauto Audi ette peateel liikunud Audile. Autode kokkupõrge oli sedavõrd ränk, et mõlemad masinad paiskusid kraavi. Kahe auto kokkupõrkes hukkus peateele ette sõitnud Audis kaasreisijana viibinud 29aastane mees. Lisaks said viga mõlema masina juhid ning teises Audis kaasareisinu, nemad toimetati kõik tervisekontrolliks Võru haiglasse.

Politsei selgitas sündmuskohal, et tee õnnetuspaigal oli kuiv ja nähtavus hea, sõidukite rehvid vastasid nõuetele, juhid olid kained, omavad juhtimisõigust ning kõik autodes olijad kasutasid turvavarustust.Teelõigul, kus traagiline õnnetus juhtus, on lubatud sõidukiirus 90 km/h.

Võru politsei komissar Tarmo Tammesoo tõdes, et tänahommikuse raske liiklusõnnetuse põhjuseid võib arvatavalt otsida tähelepanematusest, ent lõplikud tegurid selgitatakse siiski kriminaaluurimises. Ta lisas, et peateele väljasõidul tuleb mitu korda hinnata kahelt poolt läheneva sõiduki kiirust ja veenduda, et peateele sõit on ohutu. „Liigseid riske võtta pole mõistlik, sest need kipuvad viima äärmiselt traagiliste tagajärgedeni. Kahtluse korral, et peateele sõiduks jääb napilt aega, tuleks peateele väljasõidust sel hetkel loobuda ning oodata sobivamat võimalust,“ kirjeldas ta.