Superstaarisaatest tuntuks saanud Helis Järvepere-Luik lõpetas Kunda Ühisgümnaasiumi. “Mäletan, et olen alati viimast aastat koolis oodanud, et siis ei peagi enam tagasi tulema. Aga nüüd, kui see hetk käes, on tegelikult ka natuke kurb,” räägib Helis. Helis tunneb, et ei saanud lõpuklassis endast õpingutel sada protsenti anda. “Kas või superstaarisaate tõttu pidin puuduma ja mu tähelepanu oli rohkem sellele suunatud. Ideaalis oleksin soovinud, et saan viimasel aastal maksimaalselt pingutada ja naudin viimaseid koolihetki.” “Terve gümnaasiumi vältel kartsin eksamiperioodi, sest kõik rääkisid, et see on päris hull. Pinge oli peal, aga kui see kätte jõudis, ei kartnud ma üldse,” räägib Helis. "Arvan, et mul lihtsalt ei olnud aega muretseda, sest mõtlesin rohkem saatele. Ma kartsin, et ei jõua nii palju õppida nagu teised, aga tegelikkuses ei jõudnud ma üldse õppida,” naerab ta.

“Õnneks on eesti keel minu jaoks alati loogiline tundunud, inglise keelt oskan ma väikesest peale ning nende pärast ma ei muretsenud. Matemaatika eksami saabudes mõtlesin, et äkki peaks kartma, aga kuna ma polnud ammu koolimelus korralikult sees olnud, ei suutnud ma ikkagi ennast kokku võtta. Vaatasin 15 minutit enne eksami algust natuke valemeid üle, aga see oli kõik,” muigab Helis.

Lauljatar meenutab, et neil oli väga väike klass. “Kui tavaliselt on gümnaasiumiklassid hästi suured, siis meid oli ainult 12, mis mulle just meeldis,” lausub ta. “Meil oli hea võimalus lähedaseks saada. Kõik olid sõbrad ja said omavahel hästi läbi. Ka pärast kooli tegime tihti midagi koos.” Järvepere-Luik on kindel, et tahab siduda ka oma õpingud muusikaga. “Mul oli idee minna Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli, aga magasin avalduse esitamise tähtaja maha,” sõnab ta. ”Hetkel tunnen, et võtan vaba aasta, sest nii palju on asju, milles ma pole kindel ja mida muidu ei jõuaks teha. Saaksin ennast muusikale pühendada ja laule kirjutada. Aga kui tuleb muusikaga seoses mõte, mida õppida, siis äkki lähen.”