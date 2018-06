Marise kirjutatud lugu sai positiivset tagasisidet ning soovitati see ka ära salvestada. "Kutsusin sõbrad mängima, läksime stuudiosse salvestama. Aga siis see toimis nii hästi, et pakkusin välja, et võiksime ka edaspidi koos muusikat teha." Nii hakati koos tegutsema Pihlapuude nime all. Bänd koosneb viiest andekast muusikust, kes kõik peale klahvpillimängija tudeerivad Viljandi kultuuriakadeemias. Trummide taga on Henri Tammai, Mart Nõmm toetab basskitarriga, Kristjan Luik kitarril ja Rahel Talts klahvpillidel.

Maris teab, et Noortebänd on kohalikule noorele muusikule parim hüppelaud. Seepärast otsustas ansambel konkursist osa võtta. "See on hea võimalus hoog sisse saada. Lisaks sellele muidugi lavakogemust püüda ja kontakte leida," leiab Pihlap.

Ansambli Pihlapuud muusika on mõjutatud eesti keelest ja nii koosneb bändi repertuaar eranditult vaid eestikeelsetest lugudest. "Kui ma kirjutan lugusid, siis tekst on peamine ja see peaks laulus hästi kõlama ja selle järgi tuleb siis muusika."

Pihlap peab üheks enda lemmikuks etnomuusikabändi Tintura, kus laulja ja viiulimängijana tegutseb Marise kunagine viiuliõpetaja Karoliina Kreintaal. "Ei saaks öelda, et nad kõlavad Pihlapuude sarnaselt, aga väga meeldib nende idee ühendada maailmamuusika detaile hiphopielementidega."

Ansambel sai ülesandeks esitada kaver tänavusest eurolaulust "La forza" ja selle tarbeks mõtles Maris koos bändikaaslastega julgelt ja loovalt. "Kuna meie bändi moto on laulda eesti keeles, siis oli esimene teema see, kuidas lahendada sõnade küsimus. Kuigi alguses mõtlesime itaalia keelest tõlkimise peale, siis ühel hetkel tuli idee luua täitsa uued sõnad. Mul on hästi südamelähedane see metsateema ja metsad on mulle väga kallid ja tähtsad. Seda lugu kuulates tuli selline metsavaib peale," naerab Pihlap. "Mõtlesin, et kui midagi öelda, siis see on just see koht."

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 11. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.