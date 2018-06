STAARIGA TRENNI | Laura Prits: nooremana käisin viiel päeval nädalas trennis, kolm-neli tundi korraga

"Staariga trenni“ on Õhtulehe trennisaade, kus – nagu nimigi ütleb – minnakse staariga trenni. seekord haarasin kampa ansamblite Ziggy Wild ja Must Hunt särtsaka lauljatari Laura Pritsi, kellega panime end proovile trennis nimega MyBeat. Kes oleks veel parem kaaslane trummipulkadega trenni, kui mitte selline äge rokitšikk?

"Staariga trenni", Laura Prits (Alar Truu)

“Tegelikult ma väga tihti trennis ei käi, paar korda nädalas, kuid alati võiks rohkem,” tunnistab Laura. “Aga mulle meeldib hullult jooksmas käia – alati, kui maal vanemate juures olen, jooksen metsas. See on mõnus – mäest üles-alla, võtab korralikult läbi ja treenib võhma.”

Kui Laura aga spordiklubisse läheb, käib ta pigem jõusaalis. “Teen tavaliselt ellipsi, ratta ja sõudeergomeetri peal 30-40 minutit soojendust ja siis lihastrenni. Mul on oma väike kava, mille Katrin Pärt mulle tegi. Lisaks andis ta mulle ka häid harjutusi selja jaoks, et rühti sirgemaks saada. Temaga koos vaatasime ka mu toitumise üle,” räägib Prits.

"Staariga trenni", Laura Prits (Alar Truu)

Lapsepõlves oli Laura tõeline trennihunt. “Käisin viiel päeval nädalas trennis ja tegin 3-4 tundi päevas,” paljastab ta. “Pärast 10. eluaastat avastasin tänavatantsu, käisin house'is, hiphopis ja olingi 3-4 tundi päevas trennis. Tulin koolist, vahetasin riideid, vaatasin natuke MTV-d või Fashion TV-d ja läksin,” naerab ta. Lisaks käis Laura võrkpallitrennis ning juhendas tantsutreeninguid. “Selle nimi oli R.A.W hiphop ehk jõuline hiphop, mis on sündinud sõnadest rhimeless ja wild (riimitu ja metsik – ingl. k). Andsin neid trenne kaks aastat.”

Pärast keskkooli hakkas Laura tegema bändi nimega Ziggy Wild ja trennid jäid tagaplaanile. “Ziggys on mul küll tantsutüdrukud, kes on vanast ajast trennikaaslased ja siiani mu väga head sõbrannad. Mõtleme koos kavasid välja ja saame nii loovust ja lavastamiskirge välja elada.”

"Staariga trenni", Laura Prits (Alar Truu)

Laura räägib, et püüab ka oma toitumist jälgida, kuid kuna ta elab omapead ja tunnistab, et ei oska eriti hästi süüa teha, siis nii hästi see välja ei tule, kui ta sooviks. “90% rõhk läheb mul hommikusöögile. Minu vanemad on mulle toitumise osas väga suureks eeskujuks. Nad toituvad väga hästi ja käivad korralikult trennis – ärkavad kell 5 hommikul, lähevad trenni ning käivad seal ka pärast tööd,” seletab ta. “Nad kaaluvad oma toite ja on supertublid. Alati kui vanemate juures käin, saan sealt tervisliku toitumise hoo sisse, aga koju tulles läheb see peagi üle,” naerab ta.

“Siiski, kui mul on valida hot dog'i ja salati vahel, püüan ikka alati salati valida. See kõlab alati lihtsamalt, kui tegelikult on. Vanemad on ka seda õpetanud, et kui teed eelmisel õhtul suurema portsu toitu, saad selle ju järgmisel päeval kaasa võtta. Nii tead täpselt, mis seal sees on. Kui poest valmistoitu osta, ei tea sa kunagi täpselt, mida see sisaldab.”

"Staariga trenni", Laura Prits (Alar Truu)

Nagu paljude inimeste puhul, on ka Laura nõrkuseks maiustused. “Kui ma šokolaadi näen, peaksin ikka käed selja taga hoidma,” naerab ta. “Katsun jälgida kuldreeglit – kõik õhtul söödav magus läheb puusadesse ja pekiks, hommikul söödav aga energiaks. Kui mul on mingi hea kook külmkapis, katsun ikka hommikuni vastu pidada, sest siis süües annab see pigem energiat,” paljastab Laura.

Lauljatar on enda jaoks avastanud ka smuutid. “Olin eelmisel aastal hästi palju haige ja tegin aasta alguses kaasa detox-dieedi, aga ma ei tahtnud seal kasutada mingeid pulbreid. See kujutas endast kolm päeva ainult smuutide joomist ja oli päris kreisi. Teisel päeval oli mul väga vähe energiat ja keha oli loid, kuid kolmandaks läks enesetunne juba heaks,” paljastab Laura oma suhte dieetidega. “Pärast seda ei tahtnudki enam rämpsu süüa, vaid pigem midagi värsket või toitvat.”

"Staariga trenni", Laura Prits (Alar Truu)

Nüüdki joob Laura aeg-ajalt smuutisid. “Jooksen päevad läbi ringi ja mul on tihti mitu kotti kaasas. Vahepeal lähen koju, et mõned asjad ära panna ja kui mul on umbes pool tundi aega, teen omale väikese smuuti.” Lauljana peab Laura tegelikult jälgima ka, millal ta sööb. “Näiteks ei saa ma kaks tundi enne laulmist süüa, kuna jooksen laval nii palju ringi ja toit hakkab kehas justkui liikuma. Esinemispäevadel peabki eriti jälgima, et hommikusöök oleks korralik. Kui esinemas käime, on lava taga alati snäkid ja siis on küll päris raske – väga tahaks neid süüa, aga ma tean, et ei saa. Panen siis tavaliselt omale midagi kõrvale ja söön pärast esinemist.”