Rain Kooli ja laevakaitsja Dmitri Pappeli koostöös ilmus raamat "Laevakaitsja päevikud", mis avab neli aastat Indias vangis olnud mehe läbielamisi.

Esmaspäevases "Vikerhommikus" rääkis laevakaitsja Dmitri Pappel, et idee kogetust raamat vormida tekkis juba Indias olles ning ta pidas ka selle tarbeks päevikut. Raamatu autor Rain Kooli ta varem ei tundnud, kuid kui kirjastus tegi Koolile ettepaneku raamat kirjutada, äratas see ajakirjanikus huvi, kuna teemast on aastaid räägitud, kuid kaante vahele polnud see jõudnud.

Päevik kattis laevakaitsjate vangistusest viimased poolteist aastat, kogu ülejäänud lugu tuli Dmitril Koolile ära rääkida. Nii istusid kaks meest kümneid tunde laua taga ja jutustasid. Kooli sõnul on tegemist Dmitri looga ning see ongi täiesti subjektiivne. Teiste laevakaitsjate ja India võimude kommentaaride ja muljete küsimata jätmine oli Kooli teadlik valik. Dmitri päevikut ja mälestusi täiendavad Dmitri ema, Mairina Kaljuranna ja Urmas Paeti intervjuud.