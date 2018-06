“Väga hea tunne on. Ma olen seda nii kaua oodanud ning lõpuks on see tehtud!” õhkab lauljatar Grete Paia, kes sai täna Estonian Business Schoolis (EBS) näppu ärijuhtimise bakalaureusediplomi. “Esimest korda saabub aeg, mil ma saan end lõpuks vaid muusikale pühendada ja pole muid võrdväärse kaaluga asju, millega paralleelselt tegeleda. Päris äge tunne on.”

Grete õppis ülikoolis neli aastat, vahepeal käis üheks semestriks end täiendamas Itaalias Bocconi ülikoolis. “Tegelikult oleksin saanud ka talvel lõpetada, aga varasuvine aeg tundub minu jaoks traditsioonilisem,” sõnab ta.

Ülikooliaeg möödus Paia sõnul väga kiiresti. “Kreisi, kuidas need neli aastat lennanud on. Tohutult vinge aeg on olnud. Kogu EBSi seltskond on samuti ülitore. Ma olen iga päevaga aina rohkem mõistnud, kui õige otsuse tegin koolivaliku osas ja kui rahul sellega olen,” kiidab ta. “Hoolimata sellest, et olen muusikuna pidanud loengutest palju puuduma ja graafik on olnud väga muutlik, on koolipere olnud alati väga vastutulelik – olen töid teinud ette või järele ja igale probleemile on alati leitud lahendus,” ütleb ta. “EBS on väike ülikool ja seal ei ole tudeng lihtsalt number, nagu mõnes suures ülikoolis, vaid sind võetakse persoonina.”