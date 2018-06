Esmaspäevases "Vikerhommikus" tutvustas Roman Muljar esimest Eestis toodetud kolmerattalist elektriautot NOBE. Varasemalt vene keele õpetajana töötanud mees rääkis, et soovis teha midagi, et maailm paremaks läheks.

Idee sai alguse tuttava ehitatud elektrilisest rollerist. Seejärel mõeldi koos, et istmeid võiks rohkem olla ja sõiduk võiks vihma ja tuule eest paremini kaitsta. Siis leidsid mehed, et masin võiks olla ka klassikalise välimusega, sest nii võib toota liikurit järgmised 50 aastat.

Praeguseks on valmis NOBE esimene elusuuruses mudel. Järgmisena tehakse esimene sõitev mudel ning 2020. aastal hakatakse NOBEsid tootma. Muljari sõnul on ta oma liikuriga sammukese Teslast ees, kuna auto on kerge ja kuulub mootorratta klassi. Tema hinnangul pole tuleviku nutikates linnades enam nii raskeid autosid tarvis ning seega sobib NOBE oma kerguse ja kiire sõiduga tulevikulinnadesse Teslast paremini.