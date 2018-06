Prokuratuur saatis kohtu alla Eesti Raudtee endise side-ja turvanguameti juhi Indrek Süldi, keda kahtlustatakse suures ulatuses riigihangete nõuete rikkumises.

Väidetavalt kihutas Indrek Süld dokumente võltsima ja neid kasutama üht riigihangetes osalenud ettevõtte juhatuse liiget. Toimingupiirangu rikkumine seisnes selles, et Süld osales Eesti Raudtee esindajana endaga seotud äriühingu huvides riigihangetes otsuste ja toimingute tegemises, on kirjutanud Äripäev. Uurimise all oli üheksa raudtee ülesõitude riigihanget. Süüasja arutab Harju maakohus.

Kriminaalmenetluses on kannatanul võimalik esitada süüdistatava vastu tsiviilhagi. „Eesti Raudteed ei ole kaasatud kriminaalmenetlusse kui kannatanut. Tuleb arvestada ka sellega, et kõik kuriteod ei eelda kahju tekkimist kannatanule, samuti võib kahju tuvastamine olla erakordselt keeruline või võimatu,“ selgitas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. „Näiteks riigihanke menetluse nõuete rikkumise korral on äärmiselt keeruline hinnata, millist rahaliselt mõõdetavat kahju on hankija kandnud.“

Kui asjaolud selguvad, ei saa välistada tsiviilnõude esitamist, lisas Lilles, et kui kahjunõude esitamiseks on alust, kavatseb Eesti Raudtee oma õigusi kaitsta.