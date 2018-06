Eesti terviseamet ei ole Soomes puudulike ametioskustega hätta jäänud arstide tasusta uurinud ega nende praeguseid tööandjaid Soomes tehtud otsustest teavitanud.

Soome rahvusringhäälingu Yle uuriv toimetus MOT avaldas hiljuti loo sellest, et Soome terviseamet Valvira on viimaste aastate jooksul 13 Eesti arsti arstina töötamise õigust piiranud või selle tühistanud. Arstide nimesid Yle ei avaldanud.

Selgus, et 13 arstist kuus töötavad nüüd jälle Eestis. Üks neist on hambaarst Dmitri Filippenko, kelle sekeldustest nii Soomes kui ka Eestis on korduvalt kirjutatud, ülejäänud viiest kaks töötavad Medicumi perearstikeskuses, kaks Viru vanglas ja üks psühhiaatrina firmas, millel on haigekassa leping.

